Американская транснациональная корпорация присоединилась к ряду спонсоров мюнхенского клуба.
Бавария, Getty Images
10 марта 2020, 23:24
Бавария и международная технологическая компания Google стали партнерами, сообщил официальный сайт мюнхенского клуба. Сроки действия спонсорского соглашения не раскрываются.
В рамках партнерства Google запустит голосование среди болельщиков мюнхенцев, которое поможет определить самый эмоциональный для них момент в истории клуба.
Кроме того, Бавария объявила, что ближайший матч в Лиге чемпионов – ответная встреча 1/8 финала с Челси в Мюнхене будет проведена без зрителей.
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