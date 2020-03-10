Германия

Американская транснациональная корпорация присоединилась к ряду спонсоров мюнхенского клуба.

Бавария и международная технологическая компания Google стали партнерами, сообщил официальный сайт мюнхенского клуба. Сроки действия спонсорского соглашения не раскрываются.

В рамках партнерства Google запустит голосование среди болельщиков мюнхенцев, которое поможет определить самый эмоциональный для них момент в истории клуба.

Кроме того, Бавария объявила, что ближайший матч в Лиге чемпионов – ответная встреча 1/8 финала с Челси в Мюнхене будет проведена без зрителей.

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