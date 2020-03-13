Германия

Football.ua анонсирует 26-й тур чемпионата Германии.

Бундеслига — это последний топ-чемпионат, который пока что не отметили из-за распространения коронавируса по Европе. Ожидается, что тур таки состоится, но лишь частично — поединок Вердер — Байер, который должен был состоятся в понедельник, 16 марта, отменен. В этот же день будет принято решение, продолжать ли Бундеслигу в целом или завершить по итогам игрового дня.

Как бы там ни было, взор всех болельщиков будет направлен на чемпионат Германии, так как иных поединков мы не увидим около месяца как минимум. Возможно, 26 тур так и вовсе станет завершающим в текущем сезоне Бундеслиги.

Тем не менее, сейчас постараемся поговорить лишь о футбольной составляющей.

26-й тур:

Фортуна — Падерборн

Пятница, 13 марта, Меркур Шпиль Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Важнейший матч для Фортуны с точки зрения борьбы за выживание. Дюссельдорфцы не оставляют надежд избежать даже зоны переходных поединков, и для этого важно обыграть прямого конкурента — Падерборн. К слову, для "черно-синих" матч против относительно равного соперника может и вовсе сыграть ключевую роль, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на сохранение прописки в элите.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Гофман, Зутнер — Циммерман, Моралес, Стегер, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Падерборн: Зингерле — Янс, Штродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Хольтманн

Не сыграют: Ковнацки — Хюнемайер, Киллиан, Мамба

прогноз 1:1

Лейпциг — Фрайбург

Суббота, 14 марта, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У "быков" все отлично. Команда Нагельсманна легко и просто одолела Тоттенхэм в Лиге чемпионов, и теперь в хорошем настроении готовиться дальше догонять Баварию в таблице в игре против Фрайбурга. "Грифы" довольно крепкий соперник, но сумеют ли они противостоять Лейпцигу на выезде, который находится в великолепной форме? К слову, в текущем ситуации "быкам" никак нельзя допускать осечку в таких играх, так как это может подвести черту их чемпионским амбициям.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг — Адамс, Сабитцер, Лаймер, Анхелиньо — Нкунку, Вернер — Шик

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнц — Шмид, Кох, Хефлер, Иттер — Саллай, Петерсен, Грифо

Не сыграют: Ампаду, Конате, Обран, Умапекано — Абраши, Гютнер, Кубнер

прогноз 3:0

Хоффенхайм — Герта

Суббота, 14 марта, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Хоффенхайм продолжает сражаться за зону Лиги Европы, а Герта стремится как можно скорее обеспечить себе прописку на следующий сезон. Обе команды крайне нестабильны, и последнее время не часто радуют своих болельщиков. Несмотря на негативную форму, при определенном сценарии "деревенские" так и вовсе могут выйти на шестое место. Но для этого необходимо обыграть проблемных берлинцев.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Акпогума, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Самасеку, Сков — Крамарич, Баумгартнер

Герта: Крафт — Клюнтер, Боята, Торунарига, Платтенхардт- Вольф, Аскасибар, Скьельбред, Миттельштадт — Пьянтек, Кунья

Не сыграют: Адамян, Белфодил, Даббур — Дарида

прогноз 2:1

Кельн — Майнц

Суббота, 14 марта, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Кельн набрал великолепный ход в Бундеслиге. В последних восьми встречах "козлы" проиграли три поединка грандам, но выиграли пять встреч против команд своего уровня. Подобная форма практически обеспечила Кельну Бундеслигу на следующий сезон, чего нельзя сказать про Майнц, который находится в четырех очках от зоны переходных поединков.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Каттербах — Схири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордоба

Майнц: Мюллер — Баку, Брума, Ниахате, Мвене — Озтунали, Баррейру, Латца, Куайсон — Онисиво, Салай

Не сыграют: Чичос, Кестлер — Матета

прогноз 2:2

Унион — Бавария

Суббота, 14 марта, Ан дер Альтен Форстерай, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Бавария жаждет как можно скорее укрепить свое лидерство. В текущем году мюнхенцы не проиграли ни одного матча, расписав лишь одну ничью с Лейпцигом. Несмотря на то, что Унион свои последние матчи проиграл, играть против берлинцев на их поле — не самое простое задание. Баварцы неплохо справляются без своего лидера атак Роберта Левандовски, да и в защите все отлично — ноль пропущенных в последних четырех встречах. Но не стоит удивлятся, если крепкий Унион сумеет отобрать очки у гранда.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрич, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Коутиньо — Гнабри

Не сыграют: Фридрих, Меес, Шмидебах — Левандовски, Перишич, Зюле

прогноз 0:2

Айнтрахт — Боруссия М

Воскресенье, 15 марта, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Айнтрахт — одна из самых нестабильных команд в текущем сезоне, готовится принять одного из лидеров нынешней гонке. Гладбах, несмотря на поражение в дерби против Боруссии Д, сохраняет шансы побороться за серебряную салатницу. Да, "жеребцы" не фаворит в этой гонке, но попадание в Лигу чемпионов — это задача-минимум на сегодняшний день. Для того, чтобы продолжить движение к своей цели, Гладбаху надо в гостях обыграть Айнтрахт, от которого неизвестно, что можно ожидать.

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Ильзанкер, Роде — Чендлер, Камада, Костич — Сильва

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Нойхаус, Крамер, Закария — Штиндль — Плеа, Тюрам

Не сыграют: Фернандес, Русс

прогноз 1:3

Аугсбург — Вольфсбург

Воскресенье, 15 марта, ВВК Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Шахтер поставил под большое сомнение дальнейшее участие Вольфсбурга в Лиге Европы, нанеся "волкам" поражение со счетом 1:2. Вероятно, теперь главной задачей команды Гласнера будет обеспечить себе еврокубки на следующий сезон, и для этого необходимо занимать шестое место, на которое Вольфсбург имеет неплохие шансы. Аугсбург, хоть и крепкий оппонент, но сейчас находится в кризисной ситуации. Тем не менее, недооценивать "фуггеров" на их поле не стоит, тем более у команды появился новый наставник.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гуволеу, Едвай, Яго — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Макс — Нидерлехнер

Вольфсбург: Кастеель — Штеффен, Кнохе, Брукс, Руссийон — Герхардт, Шлагер, Арнольд — Брекало, Гинчек, Мехмеди

Не сыграют: Камачо, Гилавоги, Вегхорст, Виллиам

прогноз 3:0

Таблица: