Германия

"Сине-гранатовые" делали предложение по французу прошлой зимой.

Нападающий гладбахской Боруссии Алассан Плеа в зимнее трансферное окно мог отправиться покорять испанскую Примеру. Как ранее сообщалось, Барселона искала форварда из-за травмы Луиса Суареса и делала запрос по французу, но немецкий клуб отказался отпускать своего игрока.

По информации Sport Bild, "сине-гранатовые" были готовы выплатить за французского нападающего от 40 до 50 миллионов евро, однако Боруссия отклонила предложение по нескольким причинам.

Во-первых, гладбахская команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, поэтому продажа Плеа стала бы серьезной потерей для "жеребят".

Также отмечается, что главный тренер Боруссии М Марко Розе не успел найти подходящую замену для своего основного форварда, поэтому Барселона была вынуждена подписать Мартина Брайтвейта из Леганеса.

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