Германия

"Старая синьора" хочет подписать марокканского защитника.

Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.

Туринский клуб планирует укрепить правый фланг обороны следующим летом и попытается приобрести марокканского фулбека. В подписании 21-летнего игрока также заинтересован Челси.

Хакими перешел в Боруссию Д прошлым летом на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне защитник провел 37 поединков в футболке "шмелей", отличившись семью голами и десятью ассистами.

Действующий контракт Хакими с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

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