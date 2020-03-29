Президент дортмундцев предупредил, что англичанин будет дорого стоить.
Ханс-Йоахим Bатцке, фото getty images
29 марта 2020, 15:48
Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал будущее Джейдона Санчо, который привлек интерес многих топ-клубов Европы.
"Еще до вспышки коронавируса мы сказали, что предпочитаем, чтобы Санчо остался в Боруссии Д. Однако, вы всегда должны уважать то, что хочет игрок.
Я прямо скажу, что даже очень богатые клубы не должны думать, что они могут прийти к нам и легко договориться. Нам не нужно продавать кого-либо за меньшую цену, чем они стоят", — приводит слова Ватцке bulinews.
Напомним, что ранее дортмундцы увеличили цену на вингера до 120 миллионов фунтов.