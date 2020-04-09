Германия

Француз должен был пройти просмотр в немецком клубе.

Защитник Бордо Лоик Бессиль может стать игроком дортмундской Боруссии, сообщает издание France Football.

"Шмели" следят за выступлениями молодого центрбека и готовы предложить ему место в молодежной команде. По информации источника, 21-летний футболист должен был прибыть в расположение немецкого клуба на просмотр, но он сорвался из-за пандемии коронавируса.

Бессиль присоединился к Бордо прошлым летом на правах свободного агента из Тулузы, но не провел ни одного поединка в составе жирондинцев.

Ранее сообщалось, что Борусси Д также нацелилась на полузащитника Валенсии Феррана Торреса.

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