Германия

Приход Ханса Флика на пост главного тренера изменил решение 30-летнего немца.

Полузащитник Томас Мюллер на этой неделе поставил подпись под новым соглашением с Баварией, однако немец признался, что не планировал этого делать в начале текущего сезона.

"Мое эмоциональное состояние осенью было довольно напряженным. Тогда я не собирался продлевать контракт с Баварией. Был такой период, когда я не появлялся в старте на протяжении шести игр подряд. Это был сложный этап".

"Тогда я задавался многими вопросами. Где я нахожусь? Что будет с моим контрактом? Чего я хочу достичь в следующие несколько лет? Что будет в следующем сезоне? Если бы Бавария успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе".

"Смена главного тренера определенно пошла на пользу клубу, так как Флик привнес в схему игры что-то новое. Благодаря новой системе футболисты хорошо чувствуют себя на поле. Нам это действительно удается", — приводит слова Мюллера Bild.

Напомним, ранее Томас Мюллер поделился эмоциями после продления контракта с мюнхенской Баварией.

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