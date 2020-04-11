Германия

Вингер считает, что испанский тренер оказал на него наибольшее влияние

Полузащитник Баварии Кингсли Коман назвал лучшего тренера в своей футбольной карьере.

"Я бы сказал, что Гвардиола – лучший тренер в моей карьере. При нем я начал играть более-менее регулярно, хотя в Юве у меня тоже было определенное количество матчей.

Для игроков моей позиции, которые любят провоцировать соперников и бить по воротам, он – лучший тренер, потому что он требовал от нас именно этого. Он создает системы, в которых ты оказываешься в ситуациях один на один, что позволяло мне раскрываться. Он не требовал от меня показателей. Он просто просил меня брать мяч, бить и смещаться в центр. Это мне нравилось больше всего", – рассказал Коман в интервью порталу Goal.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "красных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария планирует продлить контракт с Команом.

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