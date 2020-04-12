Германия

Немецкий клуб находится в поисках нового защитника.

Лейпциг проявляет интерес к защитнику Ниццы Малангу Сарру и Ньянзу Куасси из ПСЖ, сообщает издание AS.

Немецкий клуб смирился с вероятным уходом Дайота Упамекано и занялся поисками вариантов для его замены. Приоритетными вариантами у руководства "быков" являются молодые игроки из Лиги 1.

В текущем сезоне Сарр провел 20 поединков в составе Ниццы, отличившись одним голом, а Куасси отыграл 13 матчей в футболке ПСЖ, забив три гола и совершив три ассиста.

Ранее сообщалось, что Упамекано хочет присоединиться к мадридскому Реалу.

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