Немецкий клуб находится в поисках нового защитника.
Ньянзу Куасси, Getty Images
12 апреля 2020, 10:46
Лейпциг проявляет интерес к защитнику Ниццы Малангу Сарру и Ньянзу Куасси из ПСЖ, сообщает издание AS.
Немецкий клуб смирился с вероятным уходом Дайота Упамекано и занялся поисками вариантов для его замены. Приоритетными вариантами у руководства "быков" являются молодые игроки из Лиги 1.
В текущем сезоне Сарр провел 20 поединков в составе Ниццы, отличившись одним голом, а Куасси отыграл 13 матчей в футболке ПСЖ, забив три гола и совершив три ассиста.
Ранее сообщалось, что Упамекано хочет присоединиться к мадридскому Реалу.
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