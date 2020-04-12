Испания

Француз определился с желаемым клубом.

Защитник Лейпцига Дайот Упамекано хотел бы летом присоединиться к мадридскому Реалу, сообщает издание AS.

Контракт молодого центрбека с Лейпцигом истекает в 2001 году, и клуб, скорее всего, будет вынужден отпустить его в конце сезона. В услугах француза заинтересованы многие европейские гранды, но он хотел бы присоединиться к Реалу.

Упамекано имеет общего агента с Тони Кроосом, что может поспособствовать его переходу на Сантьяго Бернабеу.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что побороться за Упамекано также намерен Ман Сити.

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