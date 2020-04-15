Немец останется в клубе из-за сложной ситуации.
Джонатан Та, Getty Images
15 апреля 2020, 19:21
Защитник Байера Джонатан Та, скорее всего, не покинет Байер этим летом из-за ситуации с коронавирусом, информирует издание Bild.
Немецкий центрбек имеет клаусулу в контракте в размере 40 млн евро, которая должна быть активирована до 31 мая. Однако вряд ли какой-то клуб решится выплатить такую сумму в условиях нынешнего кризиса и неопределенности.
Ранее сообщалось, что в подписании Та заинтересованы Арсенал и Атлетико.
Действующий контракт защитника с Байером рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 32 поединка в футболке "фармацевтов", отличившись одним ассистом.
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