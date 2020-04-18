Германия

Немецкий клуб практически договорился с юным игроком.

Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси может стать игроком Лейпцига этим летом, сообщает RMC Sport.

"Быки" практически согласовали детали перехода с юным центрбеком и вскоре могут объявить о его подписании. В составе немецкого клуба француз должен стать заменой Дайоту Упамекано, который планирует уйти по окончании сезона.

Куасси является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лейпциг также согласовал трансфер полузащитника Вердера Милота Рашицы.

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