Немецкий клуб практически договорился с юным игроком.
Ньянзу Куасси, Getty Images
18 апреля 2020, 11:03
Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси может стать игроком Лейпцига этим летом, сообщает RMC Sport.
"Быки" практически согласовали детали перехода с юным центрбеком и вскоре могут объявить о его подписании. В составе немецкого клуба француз должен стать заменой Дайоту Упамекано, который планирует уйти по окончании сезона.
Куасси является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лейпциг также согласовал трансфер полузащитника Вердера Милота Рашицы.
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