Германия

Сроки восстановления Адама Бодзека и Зака Стеффена пока неизвестны.

Вратарь Зак Стеффен и полузащитник Адам Бодзек получили повреждения на тренировке, сообщила Фортуна в Твиттере.

У 25-летнего Стеффена диагностировали травму внутренних связок колена, а у 34-летнего Бодзека – повреждение мышечного волокна в бедре.

Стеффен перебрался в Дюссельдорф прошлым летом из Ман Сити на правах годичной аренды. В 18 матчах за Фортуну в чемпионате и Кубке Германии он пропустил 37 голов, лишь дважды оставив ворота на замке.

Бодзек, который играет за Фортуну с января 2011, в нынешней кампании провел 22 матча во всех турнирах.

Чемпионат Германии на данный момент находится на паузе из-за коронавируса, однако должен возобновиться девятого мая.