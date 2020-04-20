Германия

Чемпионат Германии готовится к выходу из карантина.

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт допустил, что матчи могут возобновиться девятого мая.

"Медики разработали протокол, который описывает путь от командных тренировок к проведению игр. Важно, что происходит не только на футбольном поле, но и рядом с ним.

Матчи без зрителей не так хороши, но с точки зрения экономических проблем — это единственный верный вариант для Бундеслиги. Так удастся сохранить многие клубы. В четверг мы обсудим все с клубами", — цитирует Зайферта Bild.

Напомним, что с 6 апреля клубы Бундеслиги приступили к тренировкам.