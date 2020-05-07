Германия

Официально об этом объявят осенью, когда игрок достигнет совершеннолетия.

Официально контракт Джованни Рейны с Боруссией Д действует до лета 2021 года, но спортивный директор Михаэль Цорк уже заключил с игроком новый договор – до 2023, утверждает kicker.

Пока что "шмели" об этом не сообщали. Причина в том, что игрок не достиг совершеннолетия (эта дата наступит 13 ноября), а по правилам ФИФА, контракты таких игроков могут действовать максимум три года.

На практике же используется модель "3+2", по которой договор может продлеваться на еще два года. Боруссия использовала этот механизм при заключении контракта с Джейдоном Санчо.

В нынешнем сезоне Рейна сыграл в 11 матчах за первую команду дортмундцев во всех турнирах, отметившись голом и ассистом.

Сейчас Боруссия готовится к возобновлению сезона. Правительство Германии разрешило проведение матчей Бундеслиги без зрителей, и уже 15 мая должен стартовать очередной тур немецкого чемпионата.