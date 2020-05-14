Германия

Главный тренер "кобальтовых" рад, что первым соперником команды станет Боруссия Дортмунд.

Бундеслига возвращается уже 16 мая. В этот день состоится одно из главных противостояний немецкого футбола – Шальке на выезде сразится с дортмундской Боруссией.

"Ребята недавно вели себя в образцовой манере. Это невероятно сложная ситуация для нас всех – как в личном, так и в профессиональном плане", — цитирует Вагнера Goal.

"Было тяжело, но ребята постарались извлечь максимум из этой ситуации. Огромное преимущество, что Шальке ждет не рядовой матч, а дерби с Боруссией Дортмунд. Хоть болельщики и не смогут быть на стадионе, я уверен, что они будут всецело нас поддерживать".

Боруссия в дерби не сможет рассчитывать сразу на трех футболистов – Акселя Витселя, Эмре Джана и Марко Ройса. Матч начнется 16 мая в 16:30 по киевскому времени.