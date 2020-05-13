Германия

"Шмели" испытывают кадровые проблемы перед возобновлением чемпионата Германии.

Дортмундская Боруссия провела первую тренировку на Сигнал Идуна Парк перед матчем 26-го тура первенства Бундеслиги против Шальке — сообщает Kicker.

В дерби против Шальке Боруссия будет не только лишена поддержки трибун, но и нескольких ведущих исполнителей команды. Травмированы полузащитники Марко Ройс, Эмре Джан, Аксель Витсель, а также защитники Дан-Аксель Загаду и Нико Шульц.

Чтобы поднять настроение футболистам, во время тренировки на стадионе включили привычное музыкальное сопровождение, которое используется во время матчей.

После 25-ти туров Боруссия Д идет второй (51 очко), Шальке занимает шестую позицию (37 очков).

Матч Боруссия Д — Шальке состоится в субботу, 16 мая. Начало в 16:30 по киевскому времени.

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