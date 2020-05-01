Италия

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо, выступающий в аренде за Шальке, заинтересовал Рому.

Тренер Ромы Паулу Фонсека заинтересован в приобретении Жан-Клера Тодибо — сообщает Calciomercato.it.

20-летнего центрального защитника, который может сыграть и на позиции опорного полузащитника, Барселона готова отдать за 25 миллионов евро (при том, что Transfermarkt оценивает француза в 9-10 миллионов).

Первоочередное право на приобретение Тодибо имеет Шальке, за который он выступает на правах аренды, и "кобальтовые" рассматривают такую возможность.

Помимо Шальке, Роме придется выдержать конкуренцию со стороны Милана, Наполи и Эвертона.

За свою профессиональную карьеру Жан-Клер выступал за Тулузу (10 матчей во всех турнирах, 1 гол), Барселону (5, 0) и Шальке (7, 0).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.