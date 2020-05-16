Германия

Боруссия Д в рурском дерби отпраздновала юбилей.

В своем первом матче после возобновления чемпионата Германии Боруссия Д одержала 800-ю победу в Бундеслиге.

В 26-м туре "шмели" разгромили в рурском дерби Шальке со счетом 4:0.

Боруссия Д лишь на одно очко отстает от лидирующей в чемпионате Баварии, однако мюнхенцы свой матч тура сыграют 17 мая против Униона (начало в 19:00 по киевскому времени)