Германия 16 мая 2020, 18:58 Победа над Шальке стала 800-й для Боруссии Д в Бундеслиге Боруссия Д в рурском дерби отпраздновала юбилей. Фото ФК Боруссия Д 16 мая 2020, 18:58 В своем первом матче после возобновления чемпионата Германии Боруссия Д одержала 800-ю победу в Бундеслиге. В 26-м туре "шмели" разгромили в рурском дерби Шальке со счетом 4:0. Боруссия Д лишь на одно очко отстает от лидирующей в чемпионате Баварии, однако мюнхенцы свой матч тура сыграют 17 мая против Униона (начало в 19:00 по киевскому времени) Команды Боруссия Д Шальке Источники ФК Боруссия Д Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте