Германия

Букмекеры оценили шансы команд в поединке 26 тура чемпионата Германии.

После того, как первая Бундеслига возобновила первенство шестью матчами 26-го тура в субботу, 16 мая, в воскресенье в игру вступит лидер чемпионата Германии, Бавария, отправляющаяся в Берлин в гости к Униону.

Ни для кого не стало сюрпризом, что безоговорочным фаворитом поединка букмекеры считают чемпиона.

На победу гостей коэффициент составляет 1,15, на ничью — 8,0, а если кто-то рискнет поставить на хозяев, то его ставка может увеличиться в 17 раз.

Чтобы азартным любителям футбола не было совсем скучно, у букмекеров есть множество специальных предложений. Например, что главный бомбардир Баварии Левандовски забьет не менее двух голов — 3,25, а его коллега по амплуа из Униона Андерссон забьет хотя бы раз — 4,33. А любители экзотики могут попробовать такой вариант: Гнабри забьет, каждая из команд заработает как минимум по одной карточке и подаст более четырех угловых — 46,0.

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Матч Унион — Бавария состоится в воскресенье, 17 мая, на стадионе Ан дер Альтен Ферстерай (начало в 19:00 по киевскому времени).

Стоит отметить, что Унион и Бавария лишь раз встречались между собой в Бундеслиге: матч первого круга в Мюнхене завершился минимальной победой хозяев — 2:1