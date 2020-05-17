Германия

Мюнхенцы очень хорошо показывают себя при новом тренере.

Бавария в рамках 26-го тура чемпионата Германии с комфортным счетом обыграла Унион из Берлина.

Для Ханси Флика данный поединок стал 16-м во главе мюнхенцев. За время работы тренера Баврия забила 50 мячей.

Ни одна из команд в истории Бундеслиги не смогла добиться подобного показателя быстрее, сообщает Opta.

Напомним, что Роберт Левандовски серьезно помог команде в этом, забив 40 голов за сезон уже пятый раз подряд.