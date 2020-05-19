Германия

Талантливый полузащитник продолжает удивлять своей игрой.

Байер в рамках заключительного поединка 26-го тура чемпионата Германии отправился в гости к Вердеру и добыл разгромную победу.

В том поединке дублем отметился полузащитник "леверкузенцев" Кай Хаверц, записав на свой счет 16 (9+7) результативное действие в Бундеслиги в 2020 году.

Как сообщает Opta, Хаверц превосходит любого другого представителя чемпионата Германии по этому показателю.

Удачными выступлениями немецкий полузащитник привлек внимания большинства топ-клубов, среди которых и Барселона.