Талантливый полузащитник продолжает удивлять своей игрой.
Хаверц поражает ворота Вердера, getty images
19 мая 2020, 01:06
Байер в рамках заключительного поединка 26-го тура чемпионата Германии отправился в гости к Вердеру и добыл разгромную победу.
В том поединке дублем отметился полузащитник "леверкузенцев" Кай Хаверц, записав на свой счет 16 (9+7) результативное действие в Бундеслиги в 2020 году.
Как сообщает Opta, Хаверц превосходит любого другого представителя чемпионата Германии по этому показателю.
Удачными выступлениями немецкий полузащитник привлек внимания большинства топ-клубов, среди которых и Барселона.