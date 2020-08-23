Германия

Предлагаем вашему вниманию список сильных футболистов, которые присоединились к "красным" из других немецких клубов.

Бавария в очередной раз выиграла чемпионский титул в Германии, уверенно обойдя своих конкурентов, и к тому же завоевала Кубок Германии. Мюнхенский клуб вышел в финал Лиги чемпионов и может сделать этот сезон абсолютно триумфальным, если обыграет ПСЖ в решающем матче. Добиться такого доминирования на внутренней арене "красным" удалось благодаря сильнейшему в стране составу и наличию звездных игроков, многие из которых присоединились к ним из других немецких клубов.

Предлагаем вашему вниманию список сильнейших игроков, которых Бавария перехватила у своих главных конкурентов во внутренних соревнованиях.

Леон Горецка

Откуда: Шальке (2018)

Стоимость: свободный агент

Матчей и голов за Баварию: 79/17

Центральный полузащитник Леон Горецка является одним из ключевых игроков нынешней сборной Германии. Когда в 2018 году истекал его контракт с Шальке, в услугах хавбека были заинтересованы Ювентус, Ливерпуль, Челси и другие европейские гранды, но он решил выбрать Баварию.

На Альянц-Арене 25-летний игрок стал важным исполнителем команды в центре поля, хотя его текущий сезон выглядит немного смазанным из-за частых травм.

Серж Гнабри

Откуда: Вердер (2017)

Стоимость: 8 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 87/36

Полузащитник начинал свой футбольный путь в Арсенале под руководством Арсена Венгера, но недостаточное количество игрового времени в составе "канониров" заставило его вернуться в Германию, где в его услугах был заинтересован Вердер. Его 11 голов в футболке "музыкантов" в сезоне-2016/17 впечатлили Баварию, которая не пожалела выплатить клаусулу молодого игрока в размере 8 млн евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Гнабри принял непосредственное участие в 23 голах команды, забив 12 мячей и отдав 11 результативных передач. После перехода в Баварию пошла вверх и карьера вингера в сборной Германии, где он отличился 13 раз в 13 поединках. Ранее подобную статистику в национальной команде показывал лишь легендарный Герд Мюллер.

Никлас Зюле

Откуда: Хоффенхайм (2017)

Стоимость: 20 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 99/4

Надежный центрбек присоединился к Баварии в 2017 году из Хоффенхайма. В услугах немецкого игрока был заинтересован Челси, но он выбрал мюнхенский клуб. С тех пор Зюле был одним из лидеров линии обороны Баварии. Даже несмотря на серьезную травму, 24-летний игрок не утратил своего места в команде, и его ждет яркое будущее.

"Ван Дейк стал игроком топ-уровня, приближаясь к 30-летнему возрасту. За ним мало кто следил в Саутгемптоне, но в Ливерпуле он смог сделать следующий шаг.

В Баварии у меня отличные шансы. Лишь от меня зависит, стану ли я одним из лучших центрбеков мира", – заявлял Зюле по ходу этого сезона.

Себастиан Руди

Откуда: Хоффенхайм (2017)

Стоимость: свободный агент

Матчей и голов за Баварию: 35/1

Руди последовал за Зюле в 2017 году, присоединившись к Баварии из Хоффенхайма, после того как стал самым креативным игроком Бундеслиги в сезоне-2016/17.

В баварском клубе центральный полузащитник провел 35 поединков за сезон и выиграл чемпионский титул Бундеслиги, но в межсезонье его решили продать в Шальке за 16 млн евро. После сезона в составе "кобальтовых" Руди вернулся в Хоффенхайм на правах аренды.

Мануэль Нойер

Откуда: Шальке (2011)

Стоимость: 30 млн евро

Матчей за Баварию: 386

В 2011 году Нойер стал третьим самым дорогим вратарем в истории на тот момент, но за годы выступлений в составе Баварии он с лихвой отработал потраченную на него сумму. Немецкий вратарь выиграл с "роттен" восемь чемпионских титулов и Лигу чемпионов и некоторое время считался лучшим голкипером мира.

Бенжамен Павар

Откуда: Штутгарт (2019)

Стоимость: 35 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 47/4

В начале своей карьеры Павар не находился в числе самых перспективных игроков, но все изменилось после ЧМ-2018. Защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции, а его невероятный мяч в ворота сборной Аргентины назвали лучшим голом турнира.

Бавария договорилась о трансфере Павара ближе к окончанию сезона-2018/19, а в этом – он уже прочно закрепил за собой позицию правого защитника мюнхенцев.

Михаэль Баллак

Откуда: Байер (2002)

Стоимость: 6 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 157/62

Баллак был самой большой немецкой звездой начала нулевых, когда он присоединился к Баварии из Байера в 2002 году. В мюнхенском клубе он выиграл три чемпионских титула и три Кубка Германии, а в 2006 году на правах свободного агента перебрался в Челси.

Роберт Левандовски

Откуда: Боруссия Д (2014)

Стоимость: свободный агент

Матчей и голов за Баварию: 288/246

Левандовски перешел в Баварию в 2014 году из дортмундской Боруссии в качестве уже состоявшейся звезды, но лишь продолжил свое развитие и стал одним из самых опасных форвардов современности. В футболке "красных" поляк забил 246 голов и по-прежнему вселяет страх в защитников соперника.

Зе Роберто

Откуда: Байер (2002)

Стоимость: 9,5 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 248/20

Зе Роберто был еще одним игроком успешной команды Байера в сезоне-2001/02, который вместе с Баллаком перебрался в Мюнхен. Он возвращался в клуб после сезона в Сантосе, а всего провел 248 поединков. На данный момент 46-летний бразилец исполняет обязанности технического советника Палмейраса и до сих пор находится в прекрасной форме.



Матс Хуммельс

Откуда: Боруссия Д (2016)

Стоимость: 35 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 118/8

Трансфер Хуммельса в Баварию в 2016 году наверняка разбил сердца многих болельщиков Боруссии Дортмунд. Защитник прошел через академию мюнхенцев, но по-настоящему смог заявить о себе уже в составе "шмелей".

Хуммельс не сумел устоять перед предложением Баварии и выиграл в составе команды еще три чемпионских титула. Прошлым летом он все же вернулся в Дортмунд за 30 млн евро.

Марио Гомес

Откуда: Штутгарт Д (2009)

Стоимость: 30 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 174/113

Гомес стал победителем Бундеслиги со Штутгартом в 2007-м, но через пару лет присоединился к Баварии, где провел четыре успешных сезона. Позже в карьере немецкого форварда были Фиорентина, Бешикташ и Вольфсбург.

Минувший сезон стал последним в карьере 35-летнего форварда, а ушел он на мажорной ноте, поучаствовав в возвращении Штутгарта в первую Бундеслигу.

Лусио

Откуда: Байер (2004)

Стоимость: 12 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 218/12

Чемпион мира 2002 года стал еще одним игроком, которого Бавария "украла" у Байера. Он провел пять успешных сезонов в мюнхенском клубе, а в 2009 году присоединился к Интеру, где под руководством Жозе Моуриньо выиграл исторический требл.

Марио Гетце

Откуда: Боруссия Д (2013)

Стоимость: 37 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 114/36

Гетце подавал большие надежды в Боруссии Дортмунд и согласовал переход в Баварию в 2013 году накануне встречи команд в финале Лиги чемпионов, чем испортил свои отношения с фанатами "шмелей". На Альянц-Арене полузащитник не смог оправдать всех ожиданий клубного руководства, и в 2016 году он вернулся в Дортмунд.

Луис Густаво

Откуда: Хоффенхайм (2011)

Стоимость: 17 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 100/6

Проявив себя в Хоффенхайме, Луис Густаво присоединился к Баварии в январе 2011-го. Бразилец помог "красным" выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов, а позже присоединился к Вольфсбургу. Также хавбек выступал в Марселе, а на данный момент защищает цвета Фенербахче.

Роберт Ковач

Откуда: Байер (2001)

Стоимость: 7,5 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 144/0

Роберт Ковач был одним из столпов обороны Баварии в 2001-05 годах, перейдя из Байера. После окончания карьеры защитник руководил молодежной сборной Хорватии, был ассистентом во франкфуртском Айнтрахте, а позже вместе с братом Нико вернулся в Баварию в качестве тренера.

Мирослав Клозе

Откуда: Вердер (2007)

Стоимость: 15 млн евро

Матчей и голов за Баварию: 150/53

Хоть Мирослав Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Германии, но его период в Баварии вышел несколько неоднозначным. Форвард не всегда имел место в составе команды и часто выходил на поле со скамейки. В 2011-м он присоединился к Лацио, а в 2016-м завершил карьеру.

Недавно Клозе вернулся в Баварию в качестве помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Александер Нюбель

Откуда: Шальке (2020)

Стоимость: свободный агент

Матчей за Баварию: 0

Перспективный немецкий голкипер Александер Нюбель пробился в основной состав Шальке лишь в 2019 году. Благодаря уверенным выступлениям голкипер получил капитанскую повязку от главного тренера Давида Вагнера, но продлевать контракт с клубом он отказался. Бавария воспользовалась этой ситуацией, подписав с ним предварительное соглашение, и получила его совершенно бесплатно по окончании сезона в Бундеслиге.

Достойные упоминания:

Себастьян Роде (Айнтрахт Ф, 2014), Марио Манджукич (Вольфсбург, 2012), Ивица Олич (Гамбург, 2009), Тим Боровски (Вердер, 2008), Марсель Янсен (Боруссия М, 2007), Лукас Подольски (Кельн, 2006), Валерьян Исмаэль (Вердер, 2005), Торстен Фрингс (Боруссия Д, 2004), Клаудио Писарро (Вердер, 2001), Данте, (Боруссия М, 2012), Фите Арп (Гамбург, 2019), Микаэль Кюизанс (Боруссия М, 2019)

По материалам Squawka