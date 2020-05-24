Германия

Участие английского вингера в матче против мюнхенцев находится под вопросом.

В центральном поединке 28-го тура чемпионата Германии Боруссия Д примет Баварию на своем поле и попытается сократить отрыв.

Главный тренер дортмундцев Томас Тухель не дает гарантию, что Санчо, один из лидеров команды, выйдет на поле.

"Он тренируется в общей группе только 10 дней. Это не так много. Не могу сказать с уверенностью, что он сыграет во вторник", — цитирует специалиста Goal.

Начало матча между Боруссией Д и Баварией, который состоится 26 мая, запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.