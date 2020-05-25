Германия

Немецкий хавбек покинет Дортмунд в конце текущего сезона.

Руководство дортмундской Боруссии несколько дней назад выступило с объявлением, что полузащитник Марио Гетце сменит клубную прописку предстоящим летом.

После этой новости футбольную общественность начал интересовать вопрос: где немецкий хавбек продолжит свою карьеру? Легенда сборной Германии Лотар Маттеус, например, считает, что Гетце следует перейти в берлинскую Герту.

"Если Марио решит остаться в Бундеслиге, ему следует перейти в Герту. В этой идее есть свое очарование. Он сможет там прогрессировать", — приводит слова Маттеуса Goal.

Ранее сообщалось, что Марио Гетце попал в сферу интересов сразу четырех клубов итальянской Серии А.