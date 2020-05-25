Германия

Испанский полузащитник еще не успел восстановиться после травмы.

Тиаго Алькантара рискует не сыграть против Боруссии Д в центральном поединке 28-го тура чемпионата Германии.

Испанский полузащитник испытывает проблемы с приводящей мышцей, из-за которой он не играл против Айнтрахта, утверждает Bild.

В текущем сезоне Алькантара провел 32 матча в футболе "красных", в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Начало матча между Боруссией Д и Баварией, который состоится 26 мая, запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.