Германия

Главный тренер дортмундцев высказался накануне центрального поединка 28-го тура чемпионата Германии.

Люсьен Фавр ожидает особенное противостояние с Баварией, также отметил, что команда сыграет по другой схеме сравнительно с первым кругом, и отдал должное Джану и Холанду.

"Матчи с Баварией всегда особенные. По сравнению с поединком первого круга мы будем играть по другой схеме, которая лучше подходит нашему составу.

Также в лице Эмре Джана и Эрлинга Холанда мы приобрели зимой двух сильных игроков, которые повысили уровень команды", — приводит слова Фавра официальный сайт Баварии.

Начало матча между Боруссией Д и Баварией, который состоится 26 мая, запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.