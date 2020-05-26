Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура немецкой Бундеслиги между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией.

Как и ожидалось, испанский полузащитник мюнхенской Баварии Тиаго Алькантара не сумел восстановиться перед ответственной игрой своего клуба в немецкой Бундеслиге после повреждения. Главный тренер "Красной машины" Ханс-Дитер Флик на этом фоне ограничился лишь одним изменением в стартовом составе своей команды по сравнению с игрой против франкфуртского Айнтрахта (5:2) — Гнабри сыграет с первых минут вместо Перишича.

В то же время, Люсьен Фавр не меняет кадры уже третий матч кряду. Отмечаем, разве что, появление Акселя Витселя на скамейке запасных.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни, Геррейру — Азар, Холанд, Брандт.

Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Джан, Витсель, Шмельцер, Рейна.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Кюизанс, Эрнандес, Перишич, Май, Майер, Зиркзее.

Матч Боруссия Д — Бавария начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.