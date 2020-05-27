Германия

"Шмели" фактически упустили чемпионство.

На Сигнал Идуна Парк в Дортмунде состоялся один из ключевых поединков текущего сезона в Бундеслиге. Боруссия уступила Баварии (0:1).

Таким образом, "ротен" прервали позитивную серию дортмундцев, которая началась еще в 2015-м.

В последний раз, когда Боруссия в родных стенах проигрывала в Бундеслиге, не забив не единого гола, был матч также против Баварии (0:1) — 4 апреля 2015 года. Тогда "шмели" по итогам сезона и вовсе заняли седьмое место, лишь на два очка опередив восьмую строчку, которая была вне зоны еврокубков.

Вашему вниманию видеообзор матча Боруссия Д — Бавария.