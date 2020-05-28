Германия

Наставник "быков" назвал причины неудач своей команды.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн поделился своим мнением о результате матча с Гертой (2:2) в 28-м туре Бундеслиги.

"Я очень недоволен. В начале мы защищались, как студенческая команда. Я глубоко разочарован.

Нам было очень сложно войти в игру, что нормально. Мы проводили игру через два дня, у Герты же был четырехдневный перерыв. Не понимаю, как оставляют расписание. Герта играет в пятницу, мы – в воскресенье, и мы проводим матч в среду.

Проблема в том, что мы получаем дерьмовый календарь. Об этом говорились на встрече с Немецким футбольным союзом, но никому это не интересно", – приводит слова Нагельсманна портал Goal.com.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Лейпциг – Герта.