Германия

Тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды над Майнцем.

По словам Юлиана Нагельсманна, в поединке 27-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг должен был забивать Майнцу в три раза больше.

"После нашей победы над Майнцем в первом круге со счетом 8:0 было непросто настроиться на этот матч, – сказал тренер "быков" в после матчевом флеш-интервью. – Чувствовалась некоторая небрежность, ведь мы, по моим подсчетам, упустили 11 голевых моментов. Но при этом забили 5 мячей, и это уже неплохо».

"Наша цель на сезон не изменилась: мы хотим занять место в первой четверке и попасть в Лигу чемпионов".

В поединке против Майнца РБ Лейпциг улучшил свой рекорд результативности после 27-ми туров первенства Бундеслиги, а Тимо Вернер, отметившийся хет-триком, установил свой личный рекорд по количеству голов за сезон.