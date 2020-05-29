Германия

Football.ua анонсирует 29-й тур в чемпионате Германии.

Чемпионат Германии набирает обороты, и чем ближе к финишу, тем отчетливее мы понимаем, как на финише будет выглядеть турнирная таблица. В прошлом туре произошло, пожалуй, ключевое событие всей второй половины сезона — Бавария обыграла Дортмунд на выезде, сумев оторваться от конкурентов на семь очков. Таким образом, чемпионская интрига под большой угрозой, и грядущие поединки покажут нам, есть ли шансы у других команд вновь навязать борьбу мюнхенцам.

29-й тур:

Фрайбург — Байер

Пятница, 29 мая, Шварцвальд, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Ф

Байер потерпел серьезное поражение в прошлом туре. Леверкузенцы отлично стартовали после карантина, ворвавшись в зону Лиги чемпионов, но умудрились посреди недели пропустить четыре гола на своем поле от Вольфсбурга, который не блещет своим атакующим потенциалом. Теперь же в соперниках не менее крепкий Фрайбург. "Грифы" демонстрируют нестабильный, но красивый футбол, и все еще лелеют надежду ухватиться за шестое еврокубковое место по итогам текущего сезона.

Ориентировочный сезон:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнц — Шмид, Кох, Хефлер, Гюнтер — Грифо, Петерсен, Хелер

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Арангуиз, Баумгартлингер, Синкгравен — Хаверц, Аларио, Диаби

Не сыграют: Кюбнер — Фолланд

прогноз 0:2

Вольфсбург — Айнтрахт

Суббота, 30 мая, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Волки" ударно возобновили сезон, отобрав у конкурентов место в зоне еврокубков, имея при этом преимущество в три очка. Задача у команды Гласнера стоит одна — закончить сезон на нынешней позиции, вновь обеспечив себе Лигу Европы на следующий сезон. Для Айнтрахта все обстоит сложнее, ведь "орлы" уже очень близки к зоне переходных матчей, и гостям необходимо набирать очки, чтобы постараться избежать неприятных поединков.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон — Штеффен, Шлагер, Арнольд — Брекало, Вегхорст, Виктор

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост

Не сыграют: Клаус, Отавиа, Виллиам — Ильзанкер, Пасиенсиа

прогноз 1:1

Герта — Аугсбург

Суббота, 20 мая, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Смена тренера во время карантина пошла берлинцам на пользу. Герта одержала победу в двух поединках, а в прошлом туре сумела отобрать очки на выезде против Лейпцига. Ряд положительных результатов отдалили команду Лоббадии от зоны вылета, и фактически, берлинцы себе гарантировали Бундеслигу на следующий сезон. Сегодняшний Аугсбург кажется аутсайдером пары, но "фуггеры" как минимум могут навязать борьбу хозяевам встречи.

Ориентировочный состав:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Миттельштадт — Скьельбред, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Ибишевич

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Йедвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Аскасибар, Калу

прогноз 3:2

Майнц — Хоффенхайм

Суббота, 30 мая, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Майнц остается одним из главных претендентов, чтобы опуститься в зону переходных поединков, а потому "карнавальникам" жизненно необходимо набирать очки против вполне проходимых соперников. Хоффенхайм хоть и победил в прошлом туре, хорошей формой не отличается, несмотря на довольно высокое положение в таблице. Кроме того, Майнц знает, как побеждать "деревенских", ведь в аналогичном матче в первом круге гости выиграли со счетом 5:1.

Ориентировочный состав:

Майнц: Мюллер — Хак, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Кунде, Брозински — Онисиво, Матета, Куайсон

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Бичакчич, Цубер — Руди, Грилич, Гейгер — Сков, Бебу, Баумгартнер

Не сыграют: Латца — Белфодил, Хюбнер

прогноз 2:1

Шальке — Вердер

Суббота, 30 мая, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У Шальке все плохо. Команда Вагнера умудрилась проиграть три поединка против рестарта, и если поражение против Боруссии Д может объяснить уровнем соперника, то фиаско против Аугсбурга и Фортуны говорят нам о серьезных проблемах внутри "синих". На сей раз оппонентом "кобальтовых" станет столь же проблемный, но очень мотивированный Вердер. Бременцам необходима только победа, чтобы оставлять себе шансы на выживание, и гости, которые несколько привели в порядок свой игровой тонус, вполне имеют неплохие шансы зацепиться за три очка.

Ориентировочный состав:

Шальке: Шуберт — Кабак, Сане, Настасич — Кенни, МакКенни, Шопф, Очипка — Калиджиури, Бургшталлер, Матондо

Бремен: Павленка — Грос, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, М. Эггештайн, Клаассен, Фридль — Биттенкур, Сельке, Рашица

Не сыграют: Харит, Сердар, Стамбули — Фуллкруг, Мовальд, Велькович, Топрак

прогноз 1:1

Бавария — Фортуна

Суббота, 30 мая, Альянц Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

По итогам прошедшего тура, болельщики Баварии вздохнули с облегчением. Их команда минимально на выезде обыграла Боруссию Д, а семиочковое преимущество ставит под большое сомнение дальнейшую интригу в гонке за чемпионство. Более того, будущий соперник мюнхенцев — скромная Фортуна, которая обитает на дне турнирной таблицы. Если дюссельдорфцам удастся совершить подвиг, отобрав очки на Альянц Арене, то разговоры о судьбе серебряной салатницы вновь обретут смысл. Если Бавария выиграет поединок, лишь чудо поможет конкурентам победить в Бундеслиге.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штёгер, Бодзек, Моралес, Томми — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Толиссо, Коутиньо — Штеффен

прогноз 4:0

Боруссия М — Унион

Воскресенье, 31 мая, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, о победе в чемпионате в Гладбахе уже не мечтают, а первостепенной задачей остается зона Лиги чемпионов. В этой борьбе основными конкурентами "жеребцам" будут Байер и Лейпциг, а потому Боруссия просто не может себе позволить потерять очки в игре против скромного Униона, у которого особых задач в турнире уже нет. Опять-таки, учитывая календарь Гладбаха, неудача против берлинцев может стать фатальной.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Меес, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграет: Закария, Штробль — Андрих, Беккер

прогноз 3:0

Падерборн — Боруссия Д

Воскресенье, 31 мая, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Для "шмелей", в условиях столь большого отставания от Баварии в таблице, задача максимально простая — побеждать во всех оставшихся поединках и надеятся на чудо. Возможно, грядущий поединок против скромного Падерборна будет отдушиной для Дортмунда и возможностью перевести дух. Тем не менее, не стоит забывать, что на Сигнал Идуна Парк в первом круге "черно-синие" сыграли 3:3, навязав серьезную борьбу именитому сопернику.

Ориентировочный состав:

Падерборн: Цингерле — Янс, Штродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Дауд, Витцель, Брандт — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Ройс

прогноз 0:2

Кельн — Лейпциг

Понедельник, 1 июня, РейнЭнерджи, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Кельн, который набрал отличную форму до карантина, не может стать на победный путь после рестарта, и "козлы" желают просто как можно комфортнее закончить первенство. У Лейпцига задачи куда серьезнее. "Быки" допустили уже две домашние осечки против Герты и Фрайбурга, и теперь команде Нагельсманна предстоит думать уже не о чемпионстве, а о сохранении прописки в зоне Лиги чемпионов. И если Лейпциг продолжит играть в ничью со средними командами, то престижный евротурнир может пройти без "быков" в будущем сезоне.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Мере, Лейстнер, Каттербах — Схири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордоба

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Кампль, Анхелиньо — Нкунку, Вернер — Шик

Не сыграют: Риссе, Борнов — Конате

прогноз 2:1

Таблица: