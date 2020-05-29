Чемпионат Германии набирает обороты, и чем ближе к финишу, тем отчетливее мы понимаем, как на финише будет выглядеть турнирная таблица. В прошлом туре произошло, пожалуй, ключевое событие всей второй половины сезона — Бавария обыграла Дортмунд на выезде, сумев оторваться от конкурентов на семь очков. Таким образом, чемпионская интрига под большой угрозой, и грядущие поединки покажут нам, есть ли шансы у других команд вновь навязать борьбу мюнхенцам.

29-й тур:

21:30 Фрайбург Фрайбург -:- Байер Байер  

30 МАЯ 2020

16:30 Вольфсбург Вольфсбург -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт  
16:30 Герта Герта -:- Аугсбург Аугсбург  
16:30 Майнц Майнц -:- Хоффенхайм Хоффенхайм  
16:30 Шальке Шальке -:- Вердер Вердер  
19:30 Бавария Бавария -:- Фортуна Фортуна  

31 МАЯ 2020

16:30 Боруссия М Боруссия М -:- Унион Берлин Унион Берлин  
19:00 Падерборн Падерборн -:- Боруссия Д Боруссия Д  

01 ИЮНЯ 2020

21:30 Кельн Кельн -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг

Фрайбург — Байер
Пятница, 29 мая, Шварцвальд, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Ф

Байер потерпел серьезное поражение в прошлом туре. Леверкузенцы отлично стартовали после карантина, ворвавшись в зону Лиги чемпионов, но умудрились посреди недели пропустить четыре гола на своем поле от Вольфсбурга, который не блещет своим атакующим потенциалом. Теперь же в соперниках не менее крепкий Фрайбург. "Грифы" демонстрируют нестабильный, но красивый футбол, и все еще лелеют надежду ухватиться за шестое еврокубковое место по итогам текущего сезона.

Ориентировочный сезон:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнц — Шмид, Кох, Хефлер, Гюнтер — Грифо, Петерсен, Хелер

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Арангуиз, Баумгартлингер, Синкгравен — Хаверц, Аларио, Диаби

Не сыграют: Кюбнер — Фолланд

footballпрогноз 0:2

Вольфсбург — Айнтрахт
Суббота, 30 мая, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Волки" ударно возобновили сезон, отобрав у конкурентов место в зоне еврокубков, имея при этом преимущество в три очка. Задача у команды Гласнера стоит одна — закончить сезон на нынешней позиции, вновь обеспечив себе Лигу Европы на следующий сезон. Для Айнтрахта все обстоит сложнее, ведь "орлы" уже очень близки к зоне переходных матчей, и гостям необходимо набирать очки, чтобы постараться избежать неприятных поединков.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон — Штеффен, Шлагер, Арнольд — Брекало, Вегхорст, Виктор

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост

Не сыграют: Клаус, Отавиа, Виллиам — Ильзанкер, Пасиенсиа

footballпрогноз 1:1

Герта — Аугсбург
Суббота, 20 мая, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Смена тренера во время карантина пошла берлинцам на пользу. Герта одержала победу в двух поединках, а в прошлом туре сумела отобрать очки на выезде против Лейпцига. Ряд положительных результатов  отдалили команду Лоббадии от зоны вылета, и фактически, берлинцы себе гарантировали Бундеслигу на следующий сезон. Сегодняшний Аугсбург кажется аутсайдером пары, но "фуггеры" как минимум могут навязать борьбу хозяевам встречи.

Ориентировочный состав:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Миттельштадт — Скьельбред, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Ибишевич 

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Йедвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Аскасибар, Калу

footballпрогноз 3:2

Майнц — Хоффенхайм
Суббота, 30 мая, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Майнц остается одним из главных претендентов, чтобы опуститься в зону переходных поединков, а потому "карнавальникам" жизненно необходимо набирать очки против вполне проходимых соперников. Хоффенхайм хоть и победил в прошлом туре, хорошей формой не отличается, несмотря на довольно высокое положение в таблице. Кроме того, Майнц знает, как побеждать "деревенских", ведь в аналогичном матче в первом круге гости выиграли со счетом 5:1.

Ориентировочный состав:

Майнц: Мюллер — Хак, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Кунде, Брозински  — Онисиво, Матета, Куайсон

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Бичакчич, Цубер — Руди, Грилич, Гейгер — Сков, Бебу, Баумгартнер

Не сыграют: Латца — Белфодил, Хюбнер

footballпрогноз 2:1

Шальке — Вердер
Суббота, 30 мая, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У Шальке все плохо. Команда Вагнера умудрилась проиграть три поединка против рестарта, и если поражение против Боруссии Д может объяснить уровнем соперника, то фиаско против Аугсбурга и Фортуны говорят нам о серьезных проблемах внутри "синих". На сей раз оппонентом "кобальтовых" станет столь же проблемный, но очень мотивированный Вердер. Бременцам необходима только победа, чтобы оставлять себе шансы на выживание, и гости, которые несколько привели в порядок свой игровой тонус, вполне имеют неплохие шансы зацепиться за три очка.

Ориентировочный состав:

Шальке: Шуберт — Кабак, Сане, Настасич — Кенни, МакКенни, Шопф, Очипка — Калиджиури, Бургшталлер, Матондо

Бремен: Павленка — Грос, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, М. Эггештайн, Клаассен, Фридль — Биттенкур, Сельке, Рашица

Не сыграют: Харит, Сердар, Стамбули — Фуллкруг, Мовальд, Велькович, Топрак

footballпрогноз 1:1

Бавария — Фортуна
Суббота, 30 мая, Альянц Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

По итогам прошедшего тура, болельщики Баварии вздохнули с облегчением. Их команда минимально на выезде обыграла Боруссию Д, а семиочковое преимущество ставит под большое сомнение дальнейшую интригу в гонке за чемпионство. Более того, будущий соперник мюнхенцев — скромная Фортуна, которая обитает на дне турнирной таблицы. Если дюссельдорфцам удастся совершить подвиг, отобрав очки на Альянц Арене, то разговоры о судьбе серебряной салатницы вновь обретут смысл. Если Бавария выиграет поединок, лишь чудо поможет конкурентам победить в Бундеслиге.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штёгер, Бодзек, Моралес, Томми — Караман, Хеннингс 

Не сыграют: Толиссо, Коутиньо — Штеффен

footballпрогноз 4:0

Боруссия М — Унион
Воскресенье, 31 мая, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, о победе в чемпионате в Гладбахе уже не мечтают, а первостепенной задачей остается зона Лиги чемпионов. В этой борьбе основными конкурентами "жеребцам" будут Байер и Лейпциг, а потому Боруссия просто не может себе позволить потерять очки в игре против скромного Униона, у которого особых задач в турнире уже нет. Опять-таки, учитывая календарь Гладбаха, неудача против берлинцев может стать фатальной.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Меес, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграет: Закария, Штробль — Андрих, Беккер

footballпрогноз 3:0

Падерборн — Боруссия Д
Воскресенье, 31 мая, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Для "шмелей", в условиях столь большого отставания от Баварии в таблице, задача максимально простая — побеждать во всех оставшихся поединках и надеятся на чудо. Возможно, грядущий поединок против скромного Падерборна будет отдушиной для Дортмунда и возможностью перевести дух. Тем не менее, не стоит забывать, что на Сигнал Идуна Парк в первом круге "черно-синие" сыграли 3:3, навязав серьезную борьбу именитому сопернику.

Ориентировочный состав:

Падерборн: Цингерле — Янс, Штродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Дауд, Витцель, Брандт — Санчо, Холанд, Азар 

Не сыграют: Ройс

footballпрогноз 0:2

Кельн — Лейпциг
Понедельник, 1 июня, РейнЭнерджи, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Кельн, который набрал отличную форму до карантина, не может стать на победный путь после рестарта, и "козлы" желают просто как можно комфортнее закончить первенство. У Лейпцига задачи куда серьезнее. "Быки" допустили уже две домашние осечки против Герты и Фрайбурга, и теперь команде Нагельсманна предстоит думать уже не о чемпионстве, а о сохранении прописки в зоне Лиги чемпионов. И если Лейпциг продолжит играть в ничью со средними командами, то престижный евротурнир может пройти без "быков" в будущем сезоне.

Ориентировочный состав: 

Кельн: Хорн — Эхизибу, Мере, Лейстнер, Каттербах — Схири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордоба

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Кампль, Анхелиньо — Нкунку, Вернер — Шик

Не сыграют: Риссе, Борнов — Конате

footballпрогноз 2:1

Таблица:

1 Бавария Бавария 28 64
2 Боруссия Д Боруссия Д 28 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Боруссия М Боруссия М 28 53
5 Байер Байер 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 39
8 Фрайбург Фрайбург 28 38
9 Шальке Шальке 28 37
10 Герта Герта 28 35
11 Кельн Кельн 28 34
12 Аугсбург Аугсбург 28 31
13 Унион Берлин Унион Берлин 28 31
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 29
15 Майнц Майнц 28 28
16 Фортуна Фортуна 28 27
17 Вердер Вердер 27 22
18 Падерборн Падерборн 28 19