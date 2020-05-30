Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч между командами из Мюнхена и Дюссельдорфа.

Фаворитом матча букмекеры считают хозяев, которые штампуют победы со скоростью конвейера. Коэффициент на победу Баварии составляет 1,08.

Если поставить на ничью, и эта ставка сыграет, то PariMatch увеличит ее ровно в 12 раз. Вовсе фантастический коэффициент на успех Фортуны – 31.

Кто-то может верить, что Фортуна при помощи одноименной богини удачи победит благодаря одному-двум сухим голам – в таком случае стоит обратить внимание на ставку "Фортуна победит и ТМ 2.5" с коэффициентом 40.