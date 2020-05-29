Германия

Легендарный голландский футболист вспомнил о самых успешных и наиболее неудачных моментах своей карьеры.

Бывший полузащитник Баварии Арьен Роббен прошлым летом повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет. Его профессиональная карьера переполнена громкими триумфами и горькими поражениями, однако самых больших успехов голландский футболист добился именно в мюнхенском клубе. Как оказалось, Роббен мог и вовсе не оказаться в Баварии, где он впоследствии стал незаменимым игроком на правом фланге атаки на долгие годы, однако убеждения тогдашнего главного тренера "красных" Луи ван Гаала оказались сильнее желания голландца выступать за мадридский Реал.

Арьен Роббен пообщался с журналистом немецкого издания Socrates, в котором рассказал о своем периоде карьеры в Германии, взаимоотношениях с Франком Рибери, работе под руководством Хосепа Гвардиолы и многом другом.

- Вы следили за Бундеслигой в детстве или в подростковом возрасте?



- Не каждые выходные, но всегда смотрел матчи со своим отцом. Для нас, голландцев, Бундеслига была тем чемпионатом, за которым следили наиболее внимательно. В то время между Баварией и Дортмундом было противостояние, но Вердер Бремен также оказывался на вершине.

- Выступления каких футболистов из чемпионата Германии вы больше всего запомнили?

- В Баварии запомнился Оливер Кан, а также Штефан Эффенберг и Джоване Элбер. Затем, конечно, Аилтон, Стефан Шапюиза и Карл-Хайнц Ридле.

- Все они были харизматичными игроками. У каждого величайшего футболиста есть своя сильная сторона, и каждый ребенок знает вашу: вы смещаетесь в центр с правого фланга и наносите удар. Гордитесь ли тем, что смогли довести этот прием до идеала?

- Моя жена говорит, что я могу гордиться этим. Я делал себе имя благодаря этому умению на протяжении всей моей карьеры. И самое интересное: это все еще работало даже в возрасте 35 лет.

- Прошлым летом вы завершили профессиональную карьеру футболиста. Это было верным решением?

- Я могу с гордостью сказать, что я выиграл все возможные трофеи в составе Баварии. Чрезвычайно горжусь своим послужным списком. Я играл важную роль в успехах команды на протяжении десяти лет, которые были одними из самых успешных в истории клуба.

- Если честно, могли бы вы подумать, что проведете в Мюнхене настолько длительный период карьеры?

- Если бы мне задали этот вопрос в августе 2009 года, когда я подписал контракт с Баварией, я бы, вероятно, ответил отрицательно. Но оставаться преданным такому клубу в течение многих лет — это невероятно приятное чувство. Я особенно горжусь этим. Далеко не каждый может в 35 лет выступать в одном из лучших клубов мира. Бавария — команда мирового класса не только со спортивной точки зрения. Это еще и семья.

- Как сложились ваши отношения с Франком Рибери за все это время?

- Мы становились все ближе и ближе с течением времени. Вот как бы прошло последнее десятилетие без Франка? Ответ очевиден: не так успешно. Благодаря высококлассным выступлениям он сформировал вокруг себя целую эпоху. Вместе мы добились больших результатов, а Бавария вернулась на вершину европейского футбола благодаря новому стилю игры.

- Что вы конкретно имеете ввиду, говоря о "новом стиле игры"?

- До того, как мы с Франком приехали в Мюнхен, игра на флангах не была действительно важной здесь. Бавария была более известна тем, что выстраивала свои атаки через центр. Я и Франк сделали игру более широкой и непредсказуемой.

- Ваши отношения с Рибери не всегда были гармоничными, если вспоминать конфликт в перерыве полуфинала Лиги чемпионов против Реала в 2012 году. (Тогда Роббен и Рибери чуть не подрались в подтрибунном помещении из-за спора о том, кто должен был исполнять штрафной удар).

- На тот момент это уже было на эмоциях. Когда я вспоминаю этот эпизод, хочется смеяться. В каждом клубе есть споры и конфликты. Кстати, после данного инцидента мы стали гораздо лучше ладить за пределами футбольного поля.

- Это стало видно и во время матчей. В 2013 году Рибери ассистировал вам в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Тот гол стал победным. Это лучший момент в вашей карьере?

- Несомненно. Я никогда не забуду этот момент. Франк отдал передачу чисто на инстинктивном уровне. Остальные были в полном восторге. Тогда мы наконец-то стали королями Европы! Это был величайший момент в моей карьере.

- В Баварии вы работали под руководством нескольких известных тренеров, включая Луи ван Гаала, Хосепа Гвардиолу, Карло Анчелотти, Юпа Хайнкеса и Нико Ковача. Кто был лучшим из них?

- Я выделю Хосепа Гвардиолу. Я большой его поклонник. Я люблю атакующий футбол, и Пеп – мастер в этом деле. Он сфокусирован на атаке и полном контроле мяча. На каждой тренировке мы работали с мячом. Конечно, мне это нравилось. Мы были на одной волне. Обидно, что мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов с ним. Но травмы, дисквалификации или неудачные решения судей привели к тому, что каждый раз все заканчивалось на стадии полуфинала. Мне исполнилось 30 лет, когда Гвардиола пришел в команду. Я и подумать не мог, что можно прогрессировать в таком возрасте.

- В чем вы конкретно стали лучше при Гвардиоле?

- Я научился читать игру еще лучше. При принятии решения в штрафной площади соперника узнал, когда лучше нанести удар. Благодаря ему я стал более совершенным игроком. Для меня Пеп – лучший тренер в мире. За три года с ним в Мюнхене я многому научился.

- Ван Гаал, по всей видимости, также сыграл немалую роль в вашей карьере?

- Он привез меня в Баварию в 2009 году. Я видел в нем выдающегося тренера, который очень дотошный и придает большое значение дисциплине. Он гарантирует, что каждый из его игроков становится лучше в индивидуальном плане. С ним я стал более уверенным в себе. Мы с ним провели хорошее время в Мюнхене. Не знаю, оказался ли бы я вообще в Баварии, если бы не он.

- Расскажите поподробнее о вашем переходе в Баварию.

- Когда мне позвонил Ван Гаал, я был счастлив в мадридском Реале. Причиной, по которой он смог убедить меня переехать в Мюнхен, было то, что Реал подписывал одну суперзвезду за другой. В то время моим единственным желанием было выиграть Лигу чемпионов, а Бавария не входила в число лучших клубов Европы. Но я рискнул, и это того стоило.

- Не жалеете о своем решении?

- В то время это решение было для меня непростым, но, как оказалось, период в Баварии стал лучшим в моей карьере.

- Вы забили в своем первом матче за Баварию. Расскажите о своем дебюте.

- Я чувствовал себя комфортно с первого дня и, конечно, это помогло мне успешно дебютировать. Это было похоже на сон: во втором тайме я вышел в матче с Вольфсбургом и сразу же забил два гола.

- О каком матче вам больше всего нравится вспоминать?

- На самом деле, таких поединков два: полуфинальные встречи с Барселоной в 2013 году, когда мы дома выиграли со счетом 4:0, а на Камп Ноу — 3:0. Я чувствовал, что мы тогда были непобедимыми. После финала против Боруссии я провел лучший отпуск в своей жизни. Самое главное, что мы оставались жадными до побед, несмотря на завоеванный требл.

- Вкус побед всегда чередуется с горечью поражений. Какие неудачи больше всего запомнились?

- Финал Лиги чемпионов 2012 года против Челси. Мы были фаворитами, явно доминировали в игре и лидировали за восемь минут до конца, но в конечном итоге оказались с пустыми руками. Но я также думаю о том, что провалился в полуфиналах против испанских команд. И в 2014 году против Реала, и в 2016 году против Атлетико мы заслуживали выйти в финал. Печально, что мы не смогли завершить нашу тяжелую работу с Пепом на победной ноте.

- На протяжении карьеры вас часто преследовали травмы. Не думали в такие моменты все бросить и повесить бутсы на гвоздь?

- Конечно, всегда трудно справляться с травмой, но это также была возможность лучше узнать свое тело и разобраться в сложившейся ситуации. Так я научился работать даже в выходные дни, чего раньше никогда не делал. Я стал более профессионально подходить к делу. Важную роль в этом сыграло медицинское отделение во главе с доктором Гансом-Вильгельмом Мюллером-Вольфартом в Мюнхене. Мы поддерживали очень доверительные отношения в течение многих лет.

- Что бы вы хотели прочитать о себе через десять лет?

- Именно то, что я сыграл важную роль в успехах Баварии, пиком которых стал требл в 2013 году. С тех пор фанаты Баварии полюбили меня, хотя и осуждали за промах в 2012 году. Я всегда оставался собой и всегда полностью отдавался команде. Я думаю, что это сильно тронуло людей.

Алексис Менуге, специально для Socrates Magazin