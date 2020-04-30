Германия

Мюнхенский гранд по-прежнему намерен подписать 24-летнего вингера.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане предстоящим летом может покинуть английскую Премьер-лигу и вернуться в чемпионат Германии.

Как сообщает Sky Germany, Бавария по-прежнему планирует усилить фланг атаки путем подписания 24-летнего немца. Мюнхенцы готовы оформить дорогостоящую для себя сделку, несмотря на финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Источник утверждает, что "красные" готовы выложить за Сане порядка 60-70 миллионов евро, хотя прошлым летом сумма потенциального трансфера оценивалась в 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что главный тренер Баварии Ханси Флик лично позвонил Лерою Сане, чтобы обсудить возможный переход в стан его команды в летнее трансферное окно.

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