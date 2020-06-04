Германия

"Кобальтовые" заинтересованы в приглашении испанского тренера.

Главный тренер Кастильи Рауль Гонсалес попал в сферу интересов Шальке, сообщает издание AS.

Немецкий клуб недоволен выступлениями команды под руководством Давида Вагнера и находится в поисках возможных кандидатов на его место. Испанец является одним из приоритетных вариантов у руководства "кобальтовых".

Рауль выступал в составе Шальке в качестве игрока в 2010-12 годах, отыграв 98 матчей и забив 40 голов.

Ранее сообщалось, Реал хочет, чтобы Рауль тренировал Кастилью в следующем сезоне.

На данный момент Шальке занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 37 очков в 29 матчах.