Германия

Дальнейшее будущее французского центрбека остается под большим вопросом.

Центральный защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо прошлой зимой перешел в Шальке на правах арендного соглашения, в котором была прописана опция возможного выкупа за 25 миллионов евро.

Как сообщил спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер, клуб из Гельзенкирхена мог подписать 20-летнего француза до 31 мая. Сейчас же срок данной опции истек.

"У нас больше нет опции выкупа Тодибо. Срок ее действия истек 31 мая", — приводит слова Шнайдера Sport.es со ссылкой на немецкую газету Waz.

Таким образом, будущее Тодибо остается под большим вопросом. Барселона не рассчитывает на молодого защитника в будущем и готова рассмотреть вариант с его продажей. Среди заинтересованных клубов ранее назывались Эвертон, Ювентус и РБ Лейпциг.