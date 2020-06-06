Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Германии.

Дортмундская Боруссия, которая является главным преследователем Баварии в чемпионате Германии – фаворит матча с Гертой по мнении букмекерской конторы Parimatch.

Коэффициент на победу "шмелей" составляет 1,37. Вероятность ничьей оценивается в 5,4, а победы Герты – 8,1.

Если кто-то ожидает, что в матче будет много голов, он может поставить на то, что "Герта забьет 0 голов" за 2,75, "Боруссия забьет 0 голов" за 9,8 или "общее количество голов – 0" за 28 в Parimatch.