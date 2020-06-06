Германия

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и берлинской Гертой.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр вынужден опустить опорного полузащитника Эмре Джана в центр обороны ввиду дисквалификации Матса Хуммельса, который пропускает встречу против берлинской Герты.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Джан, Аканжи — Хакими, Витсель, Дилейни, Геррейру — Санчо, Азар, Брандт

Запасные: Хитц, Балерди, Морей, Рашль, Рейна, Ренте, Ферай, Фюрих, Шмельцер

Герта: Ярстейн — Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельшдедт — Груйич, Шельбред — Лукебакио, Дарида, Дилросун — Ибишевич

Запасные: Шмарш, Дардаи, Клюнтер, Майер, Нганкам, Пьонтек, Самарджич, Штарк, Эссвайн

Матч Боруссия Д — Герта начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.