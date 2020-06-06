Германия

Наставник Баварии высказался о победе в поединке против Байера.

В поединке 30-го тура чемпионата Германии Байер принимал на своем поле Баварию, однако потерпел поражение со счетом 2:4. Главный тренер мюнхенского клуба Ханси Флик прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"В футболе все сводится к тому, что нужно побеждать. В 2020 году мы это демонстрируем в полной мере. После некоторых проблем в начале матча, которые привели к пропущенному мячу, мы смогли отыграться и повести в счете".

"Это отображает менталитет команды. Даже хорошо, что мы пропустили, так как после этого команда завелась", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, ранее свое мнение о матче с Баварией высказал главный тренер Байера Петер Бос.