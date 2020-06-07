Германия

Еще никому не удавалось забивать столько голов в первых 30 турах.

Бавария забила 90 голов в 30 турах чемпионата Германии, став самой результативной командой в истории Бундеслиге на этом отрезке, сообщает Opta Franz. В среднем команда забивает ровно три гола за игру.

Напомним, по ходу сезона мюнхенцы испытывали проблемы и были вынуждены уволить своего тренера Нико Ковача.

Заменивший хорвата Ханси Флик благодаря своим результатам подписал полноценный контракт с клубом.

В 30-м туре чемпионата Германии Бавария на выезде обыграла Байер 4:2. Ее следующим соперником станет Боруссия М, игра состоится 13 июня.