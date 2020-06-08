Германия

Football.ua подводит итоги 30-го тура чемпионата Германии

Очередной уикэнд в чемпионате Германии подошел к концу, который приблизил Баварию к очередному чемпионству. Помимо прочего, до последнего остается нешуточная интрига в борьбе за зону Лиги чемпионов, серьезная гонка идет за последнее шестое еврокубковое место, а на дне турнирной таблицы аутсайдеры все отчаяннее стараются избежать хотя бы прямого вылета во вторую Бундеслигу.

30-й тур:

Бавария за шаг до трофея, Боруссия Д сумела сломить сопротивление Герты

В Леверкузене состоялся поединок тура, в котором местный Байер принимал Баварию. Встречи между этими коллективами практически всегда получаются результативными, а сама игра не дает болельщикам заскучать. К счастью, прошедший матч исключением не стал. Вероятно, поединок против "фармацевтом" и был самым серьезным из оставшихся для мюнхенцев испытаний в преддверии грядущего чемпионства. Несмотря на то, что хозяева отлично начали игру, остановить команду Флика, которая все громит на своем пути, не удалось даже у грозного коллектива Боша.

Байер имел серьезные проблемы уже перед встречей, ведь на поле не мог выйти главный ударный кулак команды — Кай Хаверц. На острие атаки вышел Лукас Аларио, который более полугода не отличался голами за команду. Но уже на 10-й минуте аргентинец открывает счет. Отметим, что старт игры был за леверкузенцами, а баварцы выглядели крайне несобранно. Но пропущенных гол вернул в кондиции гостей, и уже на 27-й минуте Коман сравнял счет. Тут-то Бавария и начала демонстрировать, почему именно они сильнейшая команда в Германии. До конца первого тайма не прекращался штурм ворот Градецки, который завершился еще двумя голами от Гнабри и Горетцки под занавес тайма.

Бош предпринял попытку спасти ситуацию, заменив троих игроков в перерыве. Отдельно стоит отметить выход 17-летнего Флориана Вирца, который стабильно появляется в составе команды после рестарта чемпионата. Но переломить ход встречи у Байера не вышло, а гости, в свою очередь, отметились четвертным голом в исполнении Левандовски на 66-й минуте. Затем Бавария откровенно отдала мяч сопернику. Леверкузен свой второй гол таки забил, причем дебютным мячом отметился Вирц. Итоговый счет 4:2, который приблизил Баварию к чемпионству.

Боруссия Д, которая по словам спортивного директора клуба уже смирилась с поражением в гонке за серебряной салатницей, сосредоточила все свои силы на сохранении за собой второй позиции. По итогам тура "шмели" оторвались от третьей строчки на четыре пункта, что значительно повышает шансы на то, что серебро турнира получит именно команда Фавра. Особенно помогло дортмундцам то, что все конкуренты синхронно потеряли очки.

Свою же игру Боруссия провела дома против крепкой Герты, набравшей в первых четырех после рестарта туров 10 из возможных 12 очков. Помимо прочего, из-за повреждения игру пропускал Эрлинг Холанд, и если в прошлом матче против Падерборна его отсутствие заметно не было, то против более серьезного соперника атакующая острота "шмелей" была скуднее. После матча Фавр говорил, что его команда может играть и без норвежца, но уверенной победу против берлинцев никак не назовешь.

Единственный гол в поединке забил Эмре Джан из-за пределов штрафной на 58-й минуте. Отметим, что отдельная заслуга хозяев заключается в том, что обороне удалось напрочь вывести нападающих Герты из игры, и на всю встречу у гостей можно было насчитать один серьезный момент. Как бы там ни было, берлинцы достойно протистояли гранду, которому победа нужна была больше.

Падерборн поставил подножку Лейпцигу, Вердер серьезно уменьшил шансы на выживание

Казалось бы, с какими проблемами может столкнуться Лейпциг, принимая дома скромный Падерборн, который безнадежно находится на последнем месте в таблице, а туром ранее пропустил в родных стенах шесть голов от Боруссии? Вероятно, так думали и футболисты "быков", явно недооценившие соперника. Иначе, судя по результату и картине поединка, сказать нельзя. Гости попросту переиграли куда более серьезного оппонента.

Со стартового свистка матч проходил по ожидаемому сценарию — Лейпциг набирал обороты и контролировал игру, сумев конвертировать преимущество в забитый гол на 27-й минуте. Но примечательно, что серьезного давления на гостей оказывать не удавалось, а Падерборн и вовсе не упускал возможности раз за разом атаковать ворота хозяев. На 43-й минуте поединок приобрел неожиданный поворот, когда арбитр показал вторую желтую защитнику "быков" Упамекано.

На вторую половину Лейпциг вышел в меньшинстве. Но это лишь способствовало атакам команды, ведь понимая шаткость положения, "красно-белые" хотели как можно быстрее забить второй гол, решив судьбу матча. Но удача отплатила Падерборну за старание. "Черно-синие" отражали атаки "быков", а на 92-й минуте и вовсе сумели сравнять счет, отобрав три очка у Лейпцига.

Отчаянно старается сохранить прописку в элите немецкого футбола Вердер. И если после рестарта Бундеслиги бременцы вселили надежду в своих болельщиков, добыв две победы на выезде, то два последних домашних поединка завершились для команды Кохфельда поражениями. В перенесенном матче Вердер уступил со счетом 0:3 Айнтрахту, а в 30-м туре "зеленым" предстояло провести, пожалуй, один из ключевых матчей в сезоне против Вольфсбурга.

Хозяевам надо было побеждать, ведь Фортуна — главный конкурент бременцев — свой матч свела вничью, сохранив преимущество в три очка. Вольфсбургу также хватало мотивации в виде борьбы за зону Лиги Европы, но куда более активно встречу начал именно Вердер. Всю первую половину "зеленые" старались взять штурмом ворота гостей, создав ряд отличных моментов. Был даже спорный эпизод с неназначенным пенальти, разочаровавший хозяев.

Тем не менее, инициативу во второй половине перехватили именно "волки". Вольфсбург сумел сбить атакующий темп Вердера, выровняв игру, при этом подбираясь к воротам Павленки. Под конец встречи соперник откровенно измотался, чем гости удачно воспользовались — Вегхорст точно пробил на 82-й минуте, укрепив шансы своей команды на шестое место и усложнив жизнь бременцам.

Гладбах допускает серьезную осечку, Шальке наконец набрал очко

У "жеребцов" впереди выездная игра против Баварии, а значит намного больше шансов набрать у команды Розе были в игре против Фрайбурга. Да, "грифы" соперник серьезный, который также борется за еврокубки, но раз Боруссия имеет амбиции попасть в Лигу чемпионов, то хоть и крепкого, но середняка обыгрывать надо было. В первом тайме Гладбах кружил вокруг ворот гостей, пытаясь найти свой момент, коих было в достатке, но конвертировать возможности хотя бы в один гол у гостей не вышло.

За то своим немногочисленным шансом воспользовался Фрайбург. На 58-й минуте подачу со штрафного точно замкнул Петерсен, только вышедший на замену. Очередной удар по Гладбаху пришелся через десять минут, когда вторую желтую заработал Плеа, оставив команду в меньшинстве. Тут-то, несмотря на многочисленные замены гостей, Фрайбург свои три очка уже не отпустил. Боруссии же остается настраиваться на матч против Баварии, чтобы постараться не уступить четвертую строчку.

Шальке, который максимально провально вошел в сезон после карантина, наконец сумел набрать хотя бы одно очко. Грозные "кобальтовые", которые в первой половине сезона были нацелены на зону Лиги чемпионов, на сегодняшний день довольствуются первым набранным очком на пять туров против Униона. Который также результатами не блещет. Отметим, что у берлинцев особых задач на сезон, кроме как сохранить прописку в элите, и не было. В отличии от амбициозной команды Вагнера.

Унион открыл счет на 11-й минуте, но в середине первой половины Кенни сумел сравнять счет. Казалось бы, "синие" могут пойти вперед, чтобы постараться выиграть у скромного оппонента. Но статистика говорит нам о том, что Шальке еще повезло, что они не проиграли очередную встречу. Берлинцы нанести 12 ударов, шесть из которых пришлись в створ. У гостей же всего пять ударов и один в створ. "Кобальтовым" нужно срочно что-то менять в своей философии.

Одной строкой:

Аугсбург разошелся миром с Кельном. Поединок равных команд, которые нацелены как можно комфортнее завершить сезон.

Майнц добыл три очка на поле Айнтрахта. Важнейшая победа для "карнавальников", которые стремятся избежать зоны переходных поединков.

Фортуна сыграла вничью с Хоффенхаймом. Интересный поединок, в котором "деревенские" в меньшинстве навязали серьезную борьбу Дюссельдорфу.

Таблица: