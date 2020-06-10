Футболист вскоре может начать тренироваться с командой.
Марко Ройс, Getty Images
10 июня 2020, 09:10
Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс вернулся к тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".
Футболист начал занятия по индивидуальной программе и вскоре может приступить к общекомандным тренировкам.
Без футбола 31-летний хавбек находится с феврале, когда получил мышечную травму и изначально должен был пропустить до четырех недель. Однако восстановление затянулось. По информации Kicker, у Ройса был разрыв сухожилия в мышце бедра.
До конца сезона в немецкой Бундеслиге осталось четыре тура. На данный момент Боруссия размещается на второй строчке.