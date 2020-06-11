Германия

Вашему вниманию видеонарезка голов юных футболистов в чемпионате Германии.

Бундеслига славится футболистами, которые уже в юном возрасте способны выступать на самом высоком уровне. В этом сезоне, к примеру, на футбольных полях Германии феерят защитник Баварии Альфонсо Дэвис и нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.

Официальный Youtube-канал Бундеслиги представил видео с 10 голами самых молодых футболистов в национальном первенстве. В эту подборку вошли голы Кая Хаверца, Тимо Вернера, Кристиана Пулишича и других.



Предлагаем вашему вниманию видео с топ-10 молодых дебютантов сезона-2019/20.