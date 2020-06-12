Всего четыре тура остается до завершения первенства в Бундеслиге, и если вопрос с чемпионом более-менее понятен, то интрига в том, кто займет места в зоне Лиги чемпионов и Лиги Европы остается на высочайшем уровне. Также все еще не ясно, какая команда удостоится с Падерборном чести вылететь напрямую во вторую Бундеслигу. Возможно, грядущий тур даст ответы на некоторые вопросы.

31-й тур:

21:30 Хоффенхайм Хоффенхайм -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг  

13 ИЮНЯ 2020

16:30 Вольфсбург Вольфсбург -:- Фрайбург Фрайбург  
16:30 Фортуна Фортуна -:- Боруссия Д Боруссия Д  
16:30 Герта Герта -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт  
16:30 Кельн Кельн -:- Унион Берлин Унион Берлин  
16:30 Падерборн Падерборн -:- Вердер Вердер  
19:30 Бавария Бавария -:- Боруссия М Боруссия М  

14 ИЮНЯ 2020

16:30 Майнц Майнц -:- Аугсбург Аугсбург  
19:00 Шальке Шальке -:- Байер Байер

Хоффенхайм — Лейпциг
Пятница, 12 июня, ПреЗера Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, второй по значимости поединок после матча Бавария — Боруссия М. У обеих команд стоят конкретные и серьезные задачи — Лейпциг нацелен закрепиться на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон, а Хоффенхайм активно сражается за шестую строчку, которая даст право выступать в Лиге Европы. Коллективы находятся в неплохой форме, и предсказать результат игры довольно затруднительно. Как бы там ни было, осечка для одной из команд значительно затруднит итоговый успех в сезоне.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Бичакчич, Цубер — Руди, Грилич, Самассеку — Сков, Крамарич, Баумгартнер

Лейпциг: Гулачи — Мукеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Сабитцер, Лаймер, Кампл, Нкунку — Шик, Вернер

Не сыграют: Белфодил, Хюбнер — Поульсен, Упамекано

footballпрогноз 1:2

Вольфсбург — Фрайбург
Суббота, 13 июня, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Прямая битва конкурентов за последнее вакантное место в зоне Лиги Европы. "Волки" на сегодняшний день утвердили за собой шестую позицию, опережая Фрайбург на четыре очка. Вероятно, поражение "грифов" в поединке выведет их из борьбы за еврокубки, да и ничья не добавит много шансов. Подойдет ли ничейный результат Вольфсбургу? Зависит от пятничного противостояния Хоффенхайма и Лейпцига. Интересный матч, который имеет большое турнирное значение.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссиьйон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор — Брекало — Вегхорст

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Хаберер, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Не сыграют: Камачо, Мехмеди, Отавио, Виллиам — Гульде

footballпрогноз 1:1

Фортуна — Боруссия Д
Суббота, 13 июня, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва Давида и Голиафа, в котором Давиду куда нужнее завоевать очки, ведь речь идет о сохранении прописки в элите для Фортуны. Дюссельдорфцы сейчас находятся в зоне переходных поединков, но за оставшиеся туры Фортуна имеет равные шансы как остаться на нынешней позиции, так и избежать плей-офф матчей вовсе. Более того, и прямой вылет также грозит "красным", но в этом судьба в руках Вердера. Боруссии же остается лишь защитить второе место и спокойно готовиться к будущему сезону.

Ориентировочный состав:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен, Зутнер — Циммерман, Штогер, Соботтка, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс 

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Витсель, Джан, Геррейро — Санчо, Холанд Азар

Не сыграют: Баркок, Бодзек, Штеффен, Визер — Дауд, Загаду

footballпрогноз 0:3

Герта — Айнтрахт
Суббота, 13 июня, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Айнтрахт несколькими днями ранее вылетел из Кубка Германии, и теперь единственная задача "орлов" — как можно выше завершить сезон в таблице. Команда Хюттера всю дистанцию играла крайне нестабильно, и мыслями Франкфурт уже в межсезонье. У Герты проблема схожая. Берлинцы набрали хороший ход после карантина, но пожалуй, этого недостаточно, чтобы бороться за призовые места в чемпионате.  

Ориентировочный состав:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Скьелбред, Груйич — Лукебакио, Дарида, Миттельштадт — Ибишевич 

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Илсанкер, Кор, Костич — Камада — Сильва, Дост

Не сыграют: Дилросун, Аскасибар, Калу, Вольф — Фернандес, Пасиенсия, Роде

footballпрогноз 2:0

Кельн — Унион
Суббота, 13 июня, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Хоть обе команды и не являются главными претендентами на понижение в классе по итогам сезона, теоретически опасные места в таблице все еще угрожают как Кельну, так и Униону, а потому поединок, отчасти, конкурентов, может значительно поправить ситуацию для одной из команд. Отметим, что Кельн все-таки имеет трехочковое преимущество над берлинцами, а потому гостям победа кажется более необходимой.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордова

Унион: Гикиевич — Фрейдрих, Шлоттербек, Хюбнер — Триммель, Премель, Гентнер, Бультер — Ингварцен — Уджа, Андерссон

Не сыграют: Риссе, Терроде — Андрих, Беккер, Польдер, Рийерсон

footballпрогноз 2:2

Падерборн — Вердер
Суббота, 13 июня, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Один из последних реальных шансов для Вердера зацепиться за шанс, который позволит сохранить место в Бундеслиге на следующий сезон. Падерборн, находящийся на последнем месте, хоть и имеет математические шансы на спасение, но мало кто верит, что "черно-синим" удастся выжить. Если же бременцы допустят осечку в грядущей встрече, то "зеленых" спасет лишь подвиг, учитывая, что в следующем туре их ждет Бавария.

Ориентировочный состав:

Падерборн: Цингерле — Янс, Штрогдиек, Гьясула, Коллинз — Прегер, Фриджонссон, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мишель

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойзандер, Августинссон — М. Эггештайн, Фогт, Клаассен — Биттенкур, Сарджент, Осако

Не сыграют: Хюнемайер, Килиан, Мамба, Шонлау — Мовальд, Шахин, Топрак

footballпрогноз 0:1

Бавария — Боруссия М
Суббота, 13 июня, Альянс Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Подробный анонс центрального поединка 31-го тура чемпионата Германии читайте на сайте в день поединка.

Майнц — Аугсбург
Воскресенье, 14 июня, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Майнц завис над зоной переходных поединков, и поединок против Аугсбурга будет крайне важен для "карнавальников", ведь в случае победы "фуггеры" могут занять нынешнее место хозяев встречи. Именно по этому у гостей подобная задача — набрать максимум очков, обеспечив себе Бундеслигу на будущий сезон, ведь негативная серия на финише может печально закончится для одной из команд.

Ориентировочные составы:

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Брозински — Кунде, Латца — Авоньйи, Боэциус, Куайссон — Онисиво

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Саренрен Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Центнер

footballпрогноз 1:3

Шальке — Байер
Воскресенье, 14 июня, Фельтенс Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Очень важный поединок для Байера, который отчаянно сражается с Лейпцигом и Гладбахом за место в зоне Лиги чемпионов. Шансы у "фармацевтов" неплохие, особенно учитывая то, что нынешний Шальке — это лишь тень той команды, которая выступала в первой половине сезона. "Кобальтовые" находятся в тяжелом кризисе, особенно что касается атакующей игры, а потому Байер, учитывая весь его кадровый потенциал, будет очевидным фаворитом в данном противостоянии.

Ориентировочный состав:

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Сане, Очипка — МакКенни — Калиджиури, Шепф, Матондо — Григорич, Раман

Леверкузен: Градецки — Драгович, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Арангуис, Демирбай, Синкгравен — Вирц, Хавертц, Диаби

Не сыграют: Харит, Бургшталлер, Тодибо, Маскарель, Сердар

footballпрогноз 0:2

Таблица:

1 Бавария Бавария 30 70
2 Боруссия Д Боруссия Д 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия М Боруссия М 30 56
5 Байер Байер 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
13 Аугсбург Аугсбург 30 32
14 Унион Берлин Унион Берлин 30 32
15 Майнц Майнц 30 31
16 Фортуна Фортуна 30 28
17 Вердер Вердер 30 25
18 Падерборн Падерборн 30 20