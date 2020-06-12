Германия

Football.ua анонсирует поединки 31-го тура чемпионата Германии.

Всего четыре тура остается до завершения первенства в Бундеслиге, и если вопрос с чемпионом более-менее понятен, то интрига в том, кто займет места в зоне Лиги чемпионов и Лиги Европы остается на высочайшем уровне. Также все еще не ясно, какая команда удостоится с Падерборном чести вылететь напрямую во вторую Бундеслигу. Возможно, грядущий тур даст ответы на некоторые вопросы.

31-й тур:

Хоффенхайм — Лейпциг

Пятница, 12 июня, ПреЗера Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, второй по значимости поединок после матча Бавария — Боруссия М. У обеих команд стоят конкретные и серьезные задачи — Лейпциг нацелен закрепиться на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон, а Хоффенхайм активно сражается за шестую строчку, которая даст право выступать в Лиге Европы. Коллективы находятся в неплохой форме, и предсказать результат игры довольно затруднительно. Как бы там ни было, осечка для одной из команд значительно затруднит итоговый успех в сезоне.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Бичакчич, Цубер — Руди, Грилич, Самассеку — Сков, Крамарич, Баумгартнер

Лейпциг: Гулачи — Мукеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Сабитцер, Лаймер, Кампл, Нкунку — Шик, Вернер

Не сыграют: Белфодил, Хюбнер — Поульсен, Упамекано

прогноз 1:2

Вольфсбург — Фрайбург

Суббота, 13 июня, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Прямая битва конкурентов за последнее вакантное место в зоне Лиги Европы. "Волки" на сегодняшний день утвердили за собой шестую позицию, опережая Фрайбург на четыре очка. Вероятно, поражение "грифов" в поединке выведет их из борьбы за еврокубки, да и ничья не добавит много шансов. Подойдет ли ничейный результат Вольфсбургу? Зависит от пятничного противостояния Хоффенхайма и Лейпцига. Интересный матч, который имеет большое турнирное значение.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссиьйон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор — Брекало — Вегхорст

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Хаберер, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Не сыграют: Камачо, Мехмеди, Отавио, Виллиам — Гульде

прогноз 1:1

Фортуна — Боруссия Д

Суббота, 13 июня, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва Давида и Голиафа, в котором Давиду куда нужнее завоевать очки, ведь речь идет о сохранении прописки в элите для Фортуны. Дюссельдорфцы сейчас находятся в зоне переходных поединков, но за оставшиеся туры Фортуна имеет равные шансы как остаться на нынешней позиции, так и избежать плей-офф матчей вовсе. Более того, и прямой вылет также грозит "красным", но в этом судьба в руках Вердера. Боруссии же остается лишь защитить второе место и спокойно готовиться к будущему сезону.

Ориентировочный состав:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен, Зутнер — Циммерман, Штогер, Соботтка, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Витсель, Джан, Геррейро — Санчо, Холанд Азар

Не сыграют: Баркок, Бодзек, Штеффен, Визер — Дауд, Загаду

прогноз 0:3

Герта — Айнтрахт

Суббота, 13 июня, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Айнтрахт несколькими днями ранее вылетел из Кубка Германии, и теперь единственная задача "орлов" — как можно выше завершить сезон в таблице. Команда Хюттера всю дистанцию играла крайне нестабильно, и мыслями Франкфурт уже в межсезонье. У Герты проблема схожая. Берлинцы набрали хороший ход после карантина, но пожалуй, этого недостаточно, чтобы бороться за призовые места в чемпионате.

Ориентировочный состав:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Скьелбред, Груйич — Лукебакио, Дарида, Миттельштадт — Ибишевич

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Илсанкер, Кор, Костич — Камада — Сильва, Дост

Не сыграют: Дилросун, Аскасибар, Калу, Вольф — Фернандес, Пасиенсия, Роде

прогноз 2:0

Кельн — Унион

Суббота, 13 июня, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Хоть обе команды и не являются главными претендентами на понижение в классе по итогам сезона, теоретически опасные места в таблице все еще угрожают как Кельну, так и Униону, а потому поединок, отчасти, конкурентов, может значительно поправить ситуацию для одной из команд. Отметим, что Кельн все-таки имеет трехочковое преимущество над берлинцами, а потому гостям победа кажется более необходимой.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордова

Унион: Гикиевич — Фрейдрих, Шлоттербек, Хюбнер — Триммель, Премель, Гентнер, Бультер — Ингварцен — Уджа, Андерссон

Не сыграют: Риссе, Терроде — Андрих, Беккер, Польдер, Рийерсон

прогноз 2:2

Падерборн — Вердер

Суббота, 13 июня, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Один из последних реальных шансов для Вердера зацепиться за шанс, который позволит сохранить место в Бундеслиге на следующий сезон. Падерборн, находящийся на последнем месте, хоть и имеет математические шансы на спасение, но мало кто верит, что "черно-синим" удастся выжить. Если же бременцы допустят осечку в грядущей встрече, то "зеленых" спасет лишь подвиг, учитывая, что в следующем туре их ждет Бавария.

Ориентировочный состав:

Падерборн: Цингерле — Янс, Штрогдиек, Гьясула, Коллинз — Прегер, Фриджонссон, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мишель

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойзандер, Августинссон — М. Эггештайн, Фогт, Клаассен — Биттенкур, Сарджент, Осако

Не сыграют: Хюнемайер, Килиан, Мамба, Шонлау — Мовальд, Шахин, Топрак

прогноз 0:1

Бавария — Боруссия М

Суббота, 13 июня, Альянс Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Подробный анонс центрального поединка 31-го тура чемпионата Германии читайте на сайте в день поединка.

Майнц — Аугсбург

Воскресенье, 14 июня, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Майнц завис над зоной переходных поединков, и поединок против Аугсбурга будет крайне важен для "карнавальников", ведь в случае победы "фуггеры" могут занять нынешнее место хозяев встречи. Именно по этому у гостей подобная задача — набрать максимум очков, обеспечив себе Бундеслигу на будущий сезон, ведь негативная серия на финише может печально закончится для одной из команд.

Ориентировочные составы:

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Брозински — Кунде, Латца — Авоньйи, Боэциус, Куайссон — Онисиво

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Саренрен Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Центнер

прогноз 1:3

Шальке — Байер

Воскресенье, 14 июня, Фельтенс Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Очень важный поединок для Байера, который отчаянно сражается с Лейпцигом и Гладбахом за место в зоне Лиги чемпионов. Шансы у "фармацевтов" неплохие, особенно учитывая то, что нынешний Шальке — это лишь тень той команды, которая выступала в первой половине сезона. "Кобальтовые" находятся в тяжелом кризисе, особенно что касается атакующей игры, а потому Байер, учитывая весь его кадровый потенциал, будет очевидным фаворитом в данном противостоянии.

Ориентировочный состав:

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Сане, Очипка — МакКенни — Калиджиури, Шепф, Матондо — Григорич, Раман

Леверкузен: Градецки — Драгович, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Арангуис, Демирбай, Синкгравен — Вирц, Хавертц, Диаби

Не сыграют: Харит, Бургшталлер, Тодибо, Маскарель, Сердар

прогноз 0:2

Таблица: