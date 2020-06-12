Германия

Вингер Байера получил травму в кубковом матче против Саарбрюкена.

Карим Беллараби не сможет тренироваться с Байером несколько дней и пропустит матч 31-го тура первенства Бундеслиги против Шальке — сообщил официальный Твиттер "фармацевтов".

В полуфинальном матче против Саарбрюкена Беллараби получил травму мышц правого бедра, однако его гол помог Байеру выйти в финал Кубка Германии.

В нынешнем сезоне 30-летний вингер сборной Германии сыграл за Байер 37 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

Также в Лазарете Байера находятся Ларс Бендер и Кай Хаверц.