Германия

"Сливочные" заинтересованы в немецком хавбеке.

Полузащитник Байера Кай Хаверц готов сделать следующий шаг в своей карьере и перебраться в более сильный клуб.

Как сообщает Bild, в 20-летнем немце заинтересованы многие гранды европейского футбола, среди которых наиболее выделяются мюнхенская Бавария и мадридский Реал.

Утверждается, что "сливочные" намерены предложить Байеру интересную модель заключения сделки по переезду Хаверца на Сатьяго Бернабеу. Реал готов этим летом выплатить за футболиста 80 миллионов евро, но оставить его в аренде в Леверкузене до 2021 года.

Таким образом, у Байера уже в летнее межсезонье появятся дополнительные средства на усиление состава, а Реал получит качественного и перспективного хавбека, который уже через год может стоит гораздо дороже.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед. Кроме того, немец входит в сферу интересов Арсенала и Челси.