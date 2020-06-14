Полузащитник Боруссии М прокомментировал поединок против мюнхенцев.
Кристоф Крамер (справа), getty images
14 июня 2020, 09:31
Кристоф Крамер считает, что Боруссия М здорово провела час игрового времени, а также отметил, что голы, которые забили мюнхенцы, были невезением.
"Мы пропустили два дурацких мяча. В первые 60 минут мы играли хорошо, особенно это касается первого тайма, эпизодами мы даже больше Баварии владели мячом.
Мы не позволили им наладить привычную игру. У нас было много хороших эпизодов с мячом, мы были агрессивны. В последние 30 минут нас прижали", — приводит слова Крамера официальный сайт Баварии.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Боруссия М.