Германия

Полузащитник Боруссии М прокомментировал поединок против мюнхенцев.

Кристоф Крамер считает, что Боруссия М здорово провела час игрового времени, а также отметил, что голы, которые забили мюнхенцы, были невезением.

"Мы пропустили два дурацких мяча. В первые 60 минут мы играли хорошо, особенно это касается первого тайма, эпизодами мы даже больше Баварии владели мячом.

Мы не позволили им наладить привычную игру. У нас было много хороших эпизодов с мячом, мы были агрессивны. В последние 30 минут нас прижали", — приводит слова Крамера официальный сайт Баварии.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Боруссия М.