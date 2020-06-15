Германия

Football.ua анонсирует поединки 32-го тура чемпионата Германии.

Грядущий тур может нам подарить ответ на главный вопрос всего турнира — кто же станет чемпионом. Всем очевидно, что серебряную салатницу в очередной раз завоюет Бавария, другой вопрос, сумеет ли она сделать это уже в ближайшем матче. Также Гладбах постарается преодолеть непростой Вольфсбург, Байер намерен укрепиться в топ-4 в матче против Кельна и многое другое.

32-й тур:

Боруссия М — Вольфсбург

Вторник, 16 июня, Боруссия Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Гладбах в прошедшем туре был близок к тому, чтобы отобрать очки у мюнхенцев на Альянс Арене, которые выступали не оптимальным составом, но "красные" таки вырвали победу в концовке встречи. Поражение сбросило Боруссию на пятое место, и теперь, чтобы все-таки добыть место в зоне Лиги чемпионов, "жеребцам" необходимо как минимум не допускать осечек. К слову, Вольфсбург также имеет свои еврокубковые задачи, идя на шестом месте.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Янчке, Вендт — Хофманн, Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Плеа

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийьон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Брекало — Вегхорст, Гинчек

Не сыграют: Бенсебаини, Штробль, Закария — Мехмеди, Камачо, Отавио, Виллиам

прогноз 3:1

Вердер — Бавария

Вторник, 16 июня, Везерштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Очень интересный поединок, и не только потому, что баварцы могут стать чемпионами, а потому, что соперником у них будет Вердер. Бременцы, которые находятся на дне таблицы, отчаянно сражаются на выживание, а на данном этапе чемпионата подобные оппоненты особо опасны. Мотивации "зеленым" будет хватать с излишком, но хватит ли у них мастерства одолеть гранда, который также прибудет на матч с конкретными целями, вопрос открытый.

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон — М. Эггештайн, Фогт, Клаассен — Рашица, Сарджент, Биттенкур

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Мовальд, Писарро, Шахин, Торпак — Коутиньо, Май, Зюле, Толиссо, Алькантара

прогноз 1:2

Фрайбург — Герта

Вторник, 16 июня, Шварцвальд, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Теоретически, Фрайбург все еще остается претендентом на зону Лиги Европы, но для этого команде Штрайха надо набирать максимум очков в заключительных трех турах, и надеятся, что Вольфсбург и Хоффенхайм будут не столь удачливыми. Герта каких-либо задач не имеет. Берлинцам важно комфортно закончить сезон, готовясь с новыми инвестициями к следующему. Тем не менее, после карантина Герта играет более интересно, что может создать проблем Фрайбургу.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Саллай, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Герта: Ярштайн — Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхардт — Скьелбред, Груйич — Лукебакио, Дарида, Кунья — Ибишевич

Не сыграют: Гульде — Аскасибар, Бойата, Крафт, Вольф, Калу, Леки

прогноз 1:0

Унион — Падерборн

Вторник, 16 июня, Ан дер Альтен Форстерай, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Унион значительно улучшил свою ситуацию в Бундеслиге, одолев Кельн и фактически обеспечив себе прописку в элите на будущий сезон. Падерборн же вскоре может лишиться даже теоретических шансов на борьбу за выживание. Фактически, "черно-синие" в оставшихся играх будут сражаться за престиж, а Унион — за то, чтобы как можно выше закончить дистанцию.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Премель — Малли, Андрих, Гентнер, Бюльтер — Андерссон

Падерборн: Зингерле — Янс, Хюнемайер, Стродиек, Коллинз — Прёгер, Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мамба

Не сыграют: Беккер, Польтер, Рийерсон — Килиан, Михель, Сабири, Шонлау

прогноз 1:1

Айнтрахт — Шальке

Среда, 17 июня, Коммерцбанк Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Шальке максимально неудачно вышло из карантина. "Синие" уже не знают побед в 13 поединках в чемпионате кряду, установив антирекорд клуба. В прошлом туре Шальке сыграл вничью с Байером, и в нынешних реалиях — это успех. Айнтрахт, хоть и нестабильный, но очень серьезный соперник, который как много пропускает, так и достаточно забивает. Вероятно, в данной встрече фаворитами будут именно "орлы".

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Илсанкер, Кор, Костич — Камада — Сильва, Дост

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Сане, Очипка — МакКенни — Калиджиури, Шепф, Матондо — Григорич, Раман

Не сыграют: Фернандес, Пасиенсия, Роде - Харит, Бургшталлер, Тодибо, Маскарель, Сердар

прогноз 2:1

Боруссия Д — Майнц

Среда, 17 июня, Сигнал Идуна Парк, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Дортмунд продолжает побывать победы, в прошедшем туре на последней минуте вырвав три очка у Фортуны. Задача "шмелей" — обыграть Майнц и гарантировать себе второе место по итогам сезона. У гостей, в свою очередь, задача сложнее, ведь они все еще сражаются за выживание, и неудачные результаты могут поставить под сомнение будущее Майнца в Бундеслиге.

Ориентировочный состав:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Витсель, Джан, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Брозински — Кунде, Латца — Мвене, Боэциус, Куайссон — Онисив

Не сыграют: Дауд, Загаду — Авоньи, Центнер

прогноз 4:0

Лейпциг — Фортуна

Среда, 17 июня, Ред Булл Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Лейпциг довольно уверенно идет к тому, чтобы занять третье место по итогам Бундеслиги. Вылет из зоны Лиги чемпионов грозит им сугубо математически, да и Фортуна далеко не самый серьезный оппонент. Другое дело, что Дюссельдорф в затруднительной ситуации — команда находится в зоне переходных поединков, и за три грядущих тура Фортуне надо допускать как можно ошибок, ведь есть большая угроза прямого вылета.

Ориентировочный состав:

Лейпциг: Гулачи — Мукеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Сабитцер, Лаймер, Кампл, Нкунку — Шик, Вернер

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен, Зутнер — Циммерман, Штогер, Соботтка, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Поульсен

прогноз 1:1

Байер — Кельн

Среда, 17 июня, БайАрена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Леверкузен ожидает, на первый взгляд, довольно простой поединок. С соперниках у Байера Кельн, который-то и особой мотивации не имеет, в отличие от команды Боша, для которой наступает ключевой отрезок сезона с точки зрения борьбы за зону Лиги чемпионов. Осечка в такой встрече может дорого стоить "фармацевтам". Конечно, многое будет зависеть и от игл Гладбаха, но нельзя сомневаться, что Байер ставит себе лишь одну задачу — побеждать в каждом матче.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Драгович, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Арангуис, Демирбай, Синкгравен — Вирц, Хавертц, Диаби

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордова

Не сыграют: Аларио, Бендер, Бельараби — Риссе, Теродде

прогноз 2:0

Аугсбург — Хоффенхайм

Среда, 17 июня, ВВК Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

"Фуггеры" в прошлом туре также достигли отметки в 35 очков, что фактически им гарантирует прописку в элите на будущий сезон. И если Аугсбург свою задачу выполнил, то Хоффенхайм все еще продолжает сражаться за зону Лиги Европы. "Деревенским" мало побеждать своих оппонентов — необходимо ждать поражений Вольфсбурга, но, вероятно, неудача в матче с "фуггерами" значительно поубавит еврокубковые амбиции Хоффе.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Саренрен Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Бичакчич, Цубер — Руди, Грилич, Самассеку — Сков, Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Кордова, Моравек — Белфодил

прогноз 2:2

Таблица: