Грядущий тур может нам подарить ответ на главный вопрос всего турнира — кто же станет чемпионом. Всем очевидно, что серебряную салатницу в очередной раз завоюет Бавария, другой вопрос, сумеет ли она сделать это уже в ближайшем матче. Также Гладбах постарается преодолеть непростой Вольфсбург, Байер намерен укрепиться в топ-4 в матче против Кельна и многое другое.

32-й тур:

19:30 Боруссия М Боруссия М -:- Вольфсбург Вольфсбург  
21:30 Вердер Вердер -:- Бавария Бавария  
21:30 Фрайбург Фрайбург -:- Герта Герта  
21:30 Унион Берлин Унион Берлин -:- Падерборн Падерборн  

17 ИЮНЯ 2020

19:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт -:- Шальке Шальке  
21:30 Боруссия Д Боруссия Д -:- Майнц Майнц  
21:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг -:- Фортуна Фортуна  
21:30 Байер Байер -:- Кельн Кельн  
21:30 Аугсбург Аугсбург -:- Хоффенхайм Хоффенхайм

Боруссия М — Вольфсбург
Вторник, 16 июня, Боруссия Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Гладбах в прошедшем туре был близок к тому, чтобы отобрать очки у мюнхенцев на Альянс Арене, которые выступали не оптимальным составом, но "красные" таки вырвали победу в концовке встречи. Поражение сбросило Боруссию на пятое место, и теперь, чтобы все-таки добыть место в зоне Лиги чемпионов, "жеребцам" необходимо как минимум не допускать осечек. К слову, Вольфсбург также имеет свои еврокубковые задачи, идя на шестом месте.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Янчке, Вендт — Хофманн, Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Плеа

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийьон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Брекало — Вегхорст, Гинчек

Не сыграют: Бенсебаини, Штробль, Закария — Мехмеди, Камачо, Отавио, Виллиам

footballпрогноз 3:1

Вердер — Бавария
Вторник, 16 июня, Везерштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Очень интересный поединок, и не только потому, что баварцы могут стать чемпионами, а потому, что соперником у них будет Вердер. Бременцы, которые находятся на дне таблицы, отчаянно сражаются на выживание, а на данном этапе чемпионата подобные оппоненты особо опасны. Мотивации "зеленым" будет хватать с излишком, но хватит ли у них мастерства одолеть гранда, который также прибудет на матч с конкретными целями, вопрос открытый.

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон — М. Эггештайн, Фогт, Клаассен — Рашица, Сарджент, Биттенкур

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Мовальд, Писарро, Шахин, Торпак — Коутиньо, Май, Зюле, Толиссо, Алькантара 

footballпрогноз 1:2

Фрайбург — Герта
Вторник, 16 июня, Шварцвальд, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Теоретически, Фрайбург все еще остается претендентом на зону Лиги Европы, но для этого команде Штрайха надо набирать максимум очков в заключительных трех турах, и надеятся, что Вольфсбург и Хоффенхайм будут не столь удачливыми. Герта каких-либо задач не имеет. Берлинцам важно комфортно закончить сезон, готовясь с новыми инвестициями к следующему. Тем не менее, после карантина Герта играет более интересно, что может создать проблем Фрайбургу.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Саллай, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Герта: Ярштайн — Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхардт — Скьелбред, Груйич — Лукебакио, Дарида, Кунья — Ибишевич 

Не сыграют: Гульде — Аскасибар, Бойата, Крафт, Вольф, Калу, Леки

footballпрогноз 1:0

Унион — Падерборн
Вторник, 16 июня, Ан дер Альтен Форстерай, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Унион значительно улучшил свою ситуацию в Бундеслиге, одолев Кельн и фактически обеспечив себе прописку в элите на будущий сезон. Падерборн же вскоре может лишиться даже теоретических шансов на борьбу за выживание. Фактически, "черно-синие" в оставшихся играх будут сражаться за престиж, а Унион — за то, чтобы как можно выше закончить дистанцию.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Премель — Малли, Андрих, Гентнер, Бюльтер — Андерссон

Падерборн: Зингерле — Янс, Хюнемайер, Стродиек, Коллинз — Прёгер, Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мамба

Не сыграют: Беккер, Польтер, Рийерсон — Килиан, Михель, Сабири, Шонлау

footballпрогноз 1:1

Айнтрахт — Шальке
Среда, 17 июня, Коммерцбанк Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Шальке максимально неудачно вышло из карантина. "Синие" уже не знают побед в 13 поединках в чемпионате кряду, установив антирекорд клуба. В прошлом туре Шальке сыграл вничью с Байером, и в нынешних реалиях — это успех. Айнтрахт, хоть и нестабильный, но очень серьезный соперник, который как много пропускает, так и достаточно забивает. Вероятно, в данной встрече фаворитами будут именно "орлы".

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Илсанкер, Кор, Костич — Камада — Сильва, Дост

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Сане, Очипка — МакКенни — Калиджиури, Шепф, Матондо — Григорич, Раман

Не сыграют: Фернандес, Пасиенсия, Роде - Харит, Бургшталлер, Тодибо, Маскарель, Сердар

footballпрогноз 2:1

Боруссия Д — Майнц
Среда, 17 июня, Сигнал Идуна Парк, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Дортмунд продолжает побывать победы, в прошедшем туре на последней минуте вырвав три очка у Фортуны. Задача "шмелей" — обыграть Майнц и гарантировать себе второе место по итогам сезона. У гостей, в свою очередь, задача сложнее, ведь они все еще сражаются за выживание, и неудачные результаты могут поставить под сомнение будущее Майнца в Бундеслиге.

Ориентировочный состав:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Витсель, Джан, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Брозински — Кунде, Латца — Мвене, Боэциус, Куайссон — Онисив

Не сыграют: Дауд, Загаду — Авоньи, Центнер

footballпрогноз 4:0

Лейпциг — Фортуна
Среда, 17 июня, Ред Булл Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Лейпциг довольно уверенно идет к тому, чтобы занять третье место по итогам Бундеслиги. Вылет из зоны Лиги чемпионов грозит им сугубо математически, да и Фортуна далеко не самый серьезный оппонент. Другое дело, что Дюссельдорф в затруднительной ситуации — команда находится в зоне переходных поединков, и за три грядущих тура Фортуне надо допускать как можно ошибок, ведь есть большая угроза прямого вылета.

Ориентировочный состав:

Лейпциг: Гулачи — Мукеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Сабитцер, Лаймер, Кампл, Нкунку — Шик, Вернер

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен, Зутнер — Циммерман, Штогер, Соботтка, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Поульсен

footballпрогноз 1:1

Байер — Кельн
Среда, 17 июня, БайАрена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Леверкузен ожидает, на первый взгляд, довольно простой поединок. С соперниках у Байера Кельн, который-то и особой мотивации не имеет, в отличие от команды Боша, для которой наступает ключевой отрезок сезона с точки зрения борьбы за зону Лиги чемпионов. Осечка в такой встрече может дорого стоить "фармацевтам". Конечно, многое будет зависеть и от игл Гладбаха, но нельзя сомневаться, что Байер ставит себе лишь одну задачу — побеждать в каждом матче.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Драгович, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Арангуис, Демирбай, Синкгравен — Вирц, Хавертц, Диаби

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордова

Не сыграют: Аларио, Бендер, Бельараби — Риссе, Теродде

footballпрогноз 2:0

Аугсбург — Хоффенхайм
Среда, 17 июня, ВВК Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

"Фуггеры" в прошлом туре также достигли отметки в 35 очков, что фактически им гарантирует прописку в элите на будущий сезон. И если Аугсбург свою задачу выполнил, то Хоффенхайм все еще продолжает сражаться за зону Лиги Европы. "Деревенским" мало побеждать своих оппонентов — необходимо ждать поражений Вольфсбурга, но, вероятно, неудача в матче с "фуггерами" значительно поубавит еврокубковые амбиции Хоффе.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Саренрен Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Бичакчич, Цубер — Руди, Грилич, Самассеку — Сков, Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Кордова, Моравек — Белфодил

footballпрогноз 2:2

Таблица:

1 Бавария Бавария 31 73
2 Боруссия Д Боруссия Д 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Байер Байер 31 57
5 Боруссия М Боруссия М 31 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 31 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
8 Фрайбург Фрайбург 31 42
9 Шальке Шальке 31 39
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
11 Герта Герта 31 38
12 Кельн Кельн 31 35
13 Аугсбург Аугсбург 31 35
14 Унион Берлин Унион Берлин 31 35
15 Майнц Майнц 31 31
16 Фортуна Фортуна 31 28
17 Вердер Вердер 31 28
18 Падерборн Падерборн 31 20