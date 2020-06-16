Германия

Лондонский клуб близок к подписанию немецкого форварда.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер должен в ближайшее время стать игроком Челси, сообщает издание The Evening Standard.

Лондонский клуб согласовали последние детали трансфера форварда и планирует завершить его на этой неделе. Сумма трансфера составит 53 млн фунтов, которые были прописаны в контракте немецкого игрока.

Вернер поставит подпись под пятилетним соглашением с "синими", а его зарплата составит 200 тысяч фунтов в неделю.

В борьбе за 24-летнего игрока Челси опередил Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Аарону Рэмси.